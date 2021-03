„Máme spočítané, že metr čtvereční bytu by pak vyšel až na 70 tisíc korun, navíc je to u hlavní silnice a ty byty by byly v Poličce neprodejné. Máme jiné investiční akce, přestavbu dětského domova na byty. Ponas je nad naše síly,“ uvedl starosta Jaroslav Martinů (ODS), který zvedl ruku proti koupi areálu.

Zastupitel Štěpán Vlček za Piráty ale prosazoval, že by město mělo areál koupit, aby ovlivnilo budoucí podobu strategické lokality poblíž centra. „Nabízí možnosti do budoucna, jak se město bude rozvíjet. Obchodní centrum přinese jen negativní efekt a vytáhne lidi od živnostníků v centru Poličky,“ řekl Štěpán Vlček. Zamítnutí koupě se nelíbí ani Martinu Klepárníkovi, který se snažil na jednání zastupitele přesvědčit, aby hledali možnosti využití. „Buďte dravci, pojďte do toho a bude to tvář Poličky. Koupíme areál, najdeme investory a areál rozkvete,“ vystoupil na jednání Jakub Kastner. Zastupitelé ale považují tak velkou investici za riskantní. „Buď to bude ekonomická sebevražda, nebo to rozvrtáme na dvacet let a umrtvíme město,“ podotkl Martin Kozáček (ODS). Zastupitelé neslyšeli ani na vytvoření sdílených kanceláří. Podle starosty Martinů jich bude po covidu volných dost.

Majitel Koh-i-nooru Ponasu Vlastislav Bříza už má několik dalších zájemců. Město sice koupi zamítlo, ale zúčastní se i tak dalších jednání. Vedení Poličky bude mít zřejmě možnost promluvit do vzhledu areálu, i když ho nekoupí. V polovině března se zastupitelé sejdou s majitelem Koh-i-nooru a developerem, který má o areál v Poličce zájem. Seznámí se s konkrétními záměry na přeměnu areálu, ve kterém je v plánu výstavba zcela nového prostoru pro maloobchod, parkování a veřejnou zeleň.