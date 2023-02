Podle náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaely Matouškové skončilo za poslední dva roky pět stomatologů bez náhrady. Problematický je zvyšující se trend přetahování zubních lékařů mezi kraji. "Obecně jsou problematické periferní lokality v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy," podotkla Matoušková.

Jak je na tom Pardubicko?

Ve větších městech tak lidé snáze najdou nového zubaře. „Zatímco ve větších aglomeracích, jako jsou Pardubice a Chrudim, se nám vcelku daří udržovat počet praktických zubních lékařů, v ostatních částech kraje je generační výměna obtížnější. Zde opravdu slavíme jednotlivě každého nového lékaře,“ potvrdila předsedkyně Oblastní stomatologické komory v Pardubicích Kateřina Kratochvílová.

To, že zubaři nejsou a lidé skutečně obvolávají ordinace, zná i sama ze své praxe. „Do ordinace každý den volá kolem dvanácti pacientů s dotazem na volnou kapacitu, což zdržuje personál od běžné agendy,“ zmínila Kratochvílová. Doporučuje, aby se lidé obrátili na svoji zdravotní pojišťovnu, která má aktuální informace o volných kapacitách.

Na druhou stranu je stále častější, že lidé hledají svého zubaře v místě, kam jezdí za prací nebo do školy. „V posledních letech se ukazuje, že i obyvatelé menších měst a vesnic dojíždějí za prací mimo své bydliště. Tudíž dochází k lékaři spíše v místě svého zaměstnání,“ doplnila předsedkyně oblastní komory. Lékaři se navíc setkávají často se stížnostmi pacientů, že je zaměstnavatelé nechtějí uvolnit na ošetření během pracovní doby.

…jak na Orlicku:

Zubaře, který přibírá nové pacienty, lidé shání velmi těžko a nakonec musí dojíždět i do Brna, Hradce Králové nebo Pardubic.

Co dělat, když zuby hodně trápí?



Pacienti mohou v akutních případech využít stomatologickou pohotovost v Pardubické nemocnici (budova č. 17).



Předem je však nutné v budově č. 13 (informace) uhradit regulační poplatek.



Ordinační hodiny této pohotovosti jsou:

pondělí–pátek 17–21 h

víkendy a svátky 8–12 a 13–18 h

„Naše lékařka šla na mateřskou dovolenou, záskok po tu dobu za ni nebyl. Nového zubaře jsme nesehnali, což je hlavně u dětí problém. Jednou jsme museli na pohotovost a tam bylo hned v osm ráno dvacet lidí. Většina řeší problém se zubařem na pohotovosti a pak je to tam čekání na hodiny,“ svěřila svoji zkušenost Jana Králová z Poličska.

V posledních letech přitom vzrostly počty dostudovaných zubních lékařů. Zhruba sedmdesát procent absolventek jsou ženy, které však častěji pracují na zkrácené úvazky, a to z důvodu péče o děti. Problém chybějících lékařů je však podle Kratochvílové mnohem složitější. „Končící lékař má většinou v kartotéce kolem dvou tisíc pacientů. Tento počet není schopen stomatolog používající moderní postupy převzít, aby to neovlivnilo kvalitu a dostupnost péče. Dnes se považuje za optimální počet kolem 1200 pacientů,“ dodala Kratochvílová.

Změnila se i péče a postupy. Zatímco dříve lékař ošetřil dva zuby amalgámovou výplní za půl hodiny, dnes trvá zhotovení fotokompozitní výplně na jednom zubu zhruba hodinu. „Veškerá ošetření jsou výrazně časově náročnější. Dnešní populace má díky tomu zuby zachovány do vyššího věku. Obecně klade společnost menší důraz na primární prevenci, takže bohužel máme stále co opravovat,“ doplnila Kratochvílová.

…a na Chrudimsku:

Ve Svitavách mají problém nejen s chybějícími zubaři, ale ve městě chybí i praktici a další lékaři. Průměrný věk praktického lékaře ve Svitavách se blíží důchodovému věku. Jeden praktický lékař má mít zhruba 1500 pacientů, ve Svitavách jich má každý asi 2050. „Do pěti let budeme potřebovat ve městě dva pediatry a čtyři praktické lékaře. Navíc ve městě v současné době chybí asi tři zubaři,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Radní proto rozjeli jednání se zubaři, praktickými lékaři a nemocnicí. Připravují program na podporu lékařů, který bude zahrnovat i systém vzdělávání. „V současné době začínajícím lékařům nabízíme byt, jsme připraveni poskytnout i peníze na zřízení ordinace,“ dodal Šimek.

Zubaře města loví už ve škole

Budoucí lékaře ale musí „lovit“ už ve škole.

Jednorázové bonusy nabízí od ledna letošního roku Všeobecná zdravotní pojišťovna praktickým lékařům pro dospělé, pediatrům i stomatologům. Celková částka 800 tisíc korun pro praktiky a pediatry bude vždy násobena podílem počtu pojištěnců VZP v daném okrese. V případě zubařů jde o půl milionu korun.

Pro potenciální zubaře chystají stipendijní program. Nabídnou jim 100 tisíc ročně po dobu čtyř let, a to za podmínky, že pak budou ordinovat ve Svitavách. V březnu mají svitavští zastupitelé schvalovat rozpočet města na letošní rok a současně vyhlásí dotační program pro lékaře.

Potíže s chybějícími doktory řeší i v Jevíčku. Tady zájemcům o praxi ve městě nabídnou stavební parcely.

„V Jevíčku máme problém zejména se zubními lékaři, ze tří nám zůstal jeden. Snažíme se zajistit do Jevíčka nového lékaře, ale je to velmi složité. Většina měst nabízí různé pobídky a my jsme si řekli, že si necháme v rezervaci dvě parcely pro případné lékaře, ať už pro zubaře nebo i jiné obory, abychom jim měli co nabídnout,“ vysvětlil před časem jevíčský starosta Dušan Pávek.

Lidé z Malé Hané nyní musí jezdit za zubaři jinam, a to i mimo Pardubický kraj. Většina se již registrovala u lékařů na Prostějovsku, v Kostelci na Hané nebo Brně.

