Ne Ondráčkovi si Pardubice řekly potmě

Pardubice - Opřeni o zeď, lampy veřejného osvětlení, nebo o lavičky podepisovali lidé v centru Pardubic petiční archy NE Ondráčkovi.

Jen jeden rozdíl proti shromážděním v roce 89 byl patrný. Bílé obušky ve vzduchu tentokrát byly jen role z papíru a pouze jako symbol brutality komunistického režimu a místo svíček si občané vzájemně svítili baterkami mobilních telefonů.



Na náměstí Republiky v centru Pardubic se v 18:00 hodin sešlo kolem dvou stovek lidí. V jedenácti městech byly ohlášeny protesty proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do pozice šéfa sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Narychlo svolaná demonstrace přivedla do ulic i pamětníky událostí listopadu 89.



"Měli bychom vzkázat naším zástupcům, že nejsme stádo ovcí ale občané, kteří si váží svobody a vědí, že se těžko získává a lehko ztrácí," konstatovala Jarmila Stibicová, jedna ze signatářek Charty 77 a disidentka.

Agent STB coby premiér je ostuda



"Protože mi připomíná nesmírně licoměrné, že na spontánní akci lidí reagoval obviněný premiér v demisi tak, že on je vlastně proti Ondráčkovi, ačkoliv ministr vnitra Metnar byl u stejného pohotovostního pluku SNB jako Ondráček a nevypadá to, že by premiér chtěl odvolávat i jeho," poukázal další z demonstrujících Pavel Schreiber. "Pořád je to ale ještě menší ostuda, než když agent STB je v současné době premiérem v demisi. To už je pro mě dostatek důvodů k tomu se namíchnout a jít vyjádřit názor," dodal.

Nad hlavami pokojné demonstrace se vznášelo i několik transparentů. "Trpělivost přetekla, bolševiky do pekla" hlásal jeden z nich připevněný na vidle. Z dalšího pak shlížel portrét Andreje Babiše, premiéra v demisi s komentářem Lže, jako když tiskne.



"To, že jmenovali toho komouše, co mlátil lidi na Václaváku do téhle funkce. To mi vadí, takovýhle lidi by tam už dávno neměli bejt," uvedl Michal Mareda, frontman pardubické skupiny Vypsaná FiXa, který také dorazil vyjádřit nesouhlas.



Řadu nelibých komentářů také vyvolalo náhlé zatmění v centru města. Lampy veřejného osvětlení totiž začaly svítit až krátce po půl sedmé a lidé si tak museli vypomáhat právě svícením mobilními telefony.

Dodatek: Výpadek veřejného osvětlení postihl celé Pardubice. Osvětlení je ovládáno centrálně z opatovické elektrárny pomocí dálkového signálu. Dle pracovníků Služeb města Pardubice se jednalo o technické selhání této linky na trase Opatovice - Pardubice.