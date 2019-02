Svitavy - Neuvěřitelně dlouhý název má nově svitavské gymnázium: Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy.

Důvodem je nedávné sloučení gymnázia se skomírající obchodní akademií. „Měli jsme strach, aby se nám nový název vůbec vešel na razítko,“ poznamenal ředitel gymnázia a nově celého sloučeného komplexu škol Milan Báča.



Důvodem sloučení byl klesající počet žáků „obchodky“ a snaha ji udržet. Je totiž spádová pro celou jihovýchodní část Pardubického kraje. Zatímco v dobách největší slávy obchodních akademií před 20 lety měla 400 žáků, nyní už jen 120. A to ještě v součtu se studenty navazující vyšší odborné školy, která bude zrušena úplně.



Na „vošce“ je posledních osm studentů, škola bude zrušena po jejich letošním absolutoriu. Část prostor poloprázdné obchodní akademie nyní využívá střední zdravotnická škola, v jedné ze tříd například probíhá výcvik masérů. Na zdravotnickou školu už byl převeden i internát pro dojíždějící svitavské středoškoláky.



„Důvodem poklesu zájmu o obchodní akademie je vedle klesající populační křivky také podivná politika státu, který zavedl ekonomické obory i do ostatních škol. ‚Obchodky‘ v celé zemi na to doplatily,“ uvedl Báča.