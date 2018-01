Návštěvnost kraje se zvyšuje

Pardubický kraj – Pardubický kraj je v Česku tím nejméně navštěvovaným, nyní do něj ale míří o 7 procent více turistů než v předchozích letech.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Lenka Klimentová

„Za poslední roky se zvýšila kvalita poskytovaných služeb v cestovním ruchu v našem kraji, ale také se změnilo chování návštěvníků, kteří dávají přednost tuzemské dovolené před zahraniční. Zvýšil se i počet zahraničních turistů, kteří vyhledávají bezpečnou destinaci,“ řekl náměstek hejtmana René Živný.

Letiště Pardubice do Pardubického kraje přiváží mimo jiné i zahraniční turisty. Nové linky z Londýna a z ruského Petrohradu, které přilétají několikrát týdně, by mohly do kraje přivézt turistů ještě o něco víc. Ti, kteří na Pardubicku zůstanou, často míří na Zámek Pardubice, ten ročně navštíví 100 tisíc lidí. Turisté jezdí také do Hřebčína v Kladrubech nad Labem, který za rok naláká až 46 tisíc návštěvníků, oblíbená je i Kunětická hora.





Praha, ale i další místa v Evropě jsou již přelidněná a přetížená. „Turistické kanceláře tak hledají nové cíle v regionech. Tuto snahu podporuje i CzechTourism a mohl by z ní profitovat i Pardubický kraj, pokud dokážeme turisty směřující do Prahy zaujmout,“ myslí si Živný. Právě CzechTourism turisty láká například na Zámek Litomyšl, Veselý Kopec nebo na Velkou pardubickou. „V rámci statistiky jsme zaznamenali nejvyšší návštěvnost u Zámku Pardubice, Veselého Kopce a Hradu Svojanov,“ uvedl Jan Otava z CzechTourism.



Oblíbeným místem je také Králický Sněžník především díky lyžařským střediskům a Stezce v oblacích. „Naší úlohou je atraktivity kraje propagovat a hledat propojení s dalšími zajímavými místy. Proto spolupracujeme s Královéhradeckým krajem. Věříme, že rozvoji pomohou i nové letecké linky do Pardubic,“ připomněl Živný.

Zástupci kraje propagují region také na veletrzích, pojedou například do Barcelony nebo do Tel Avivu. „Loni jsme pro touroperátory a ruské novináře připravili poznávací cestu a pozvali jsme televizi z Jekatěrinburgu, která tu natočila dokumentární film. Zároveň jsme letos rozšířili počet prezentačních akcí a veletrhů,“ dodal Živný. (las)