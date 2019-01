Východní Čechy - Každý pátek zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek. Dnes otiskujeme další z vašich dopisů. Pokud máte chuť, napište nám svoje zážitky.

Stránka Řádků důvěry se těší mimořádnému zájmu našich čtenářů. Do redakce chodí každý týden desítky dopisů. Proto mějte strpení, i váš příběh brzy zveřejníme.

Najdu hodnou ženu pro svého syna?

Mému synovi je pětatřicet let, je sám a rád by to změnil. Uvítal by štíhlou dívku anebo ženu přiměřeného věku. Mohla by to být třeba i maminka s malým dítětem, které je také smutno.

Můj syn má rád kolo, ale také jízdu autem, miluje zvířata a nepohrdne dobrým jídlem. Nepije a nekouří. Má hezký byt a rád by v něm uvítal hodnou ženu.

Čtenářka z Pardubicka

Hledám normálního muže nebo dobrou kamarádku

Milé Řádky důvěry, dalo by se říci, že léta běží až příliš rychle.

Velice ráda bych se touto cestou seznámila s mužem nebo s ženou – kamarádem nebo kamarádkou mezi 65 a 70 lety s autem, nejlépe od Hradce Králové až po Svitavy, hlavně tam, kam mohu dojet autobusem či vlakem.

Je mi dvaašedesát let a jsem vdovou. Touto cestou hledám někoho, ke komu bych se mohla časem přistěhovat. Stačila by mi jedna místnost, kam bych si mohla dát své osobní věci.

Bylo by krásné večer si s někým posedět a popovídat si o životě.

Věřím, že někoho můj dopis zaujme a ozve se mi. Budu se těšit na všechny odpovědi.

Marie z Jičínska

Nabízím nejenom přátelství, ale i domov

Vážená redakce, obracím se na Řádky důvěry s prosbou o zveřejnění mého dopisu.

Jsem vdova ve věku 62 let. Přestože bydlím na sídlišti a mám dost známých, cítím se sama. Ráda bych se proto seznámila s někým, kdo je sám, a nabídla mu ubytování. Může se mi ozvat třeba i maminka s jedním dítětem. Budu se těšit na vaše odpovědi.

Čtenářka z Trutnovska

