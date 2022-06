Biskupičtí narazili sud a kdo přišel, dostal pivo zdarma. Obec u Jevíčka se hlásí do soutěže Vesnice roku třináct let.

„Třináctka je pro nás šťastné číslo. Je to velký úspěch, velké štěstí, a hlavně spousta starostí. Máme v srpnu uspořádat vyhlášení krajského kola a postoupili jsme do kola celostátního. V září přijede komise a utkáme se s vítězi ostatních krajských kol v republice,“ uvedl starosta Biskupic Dalibor Šebek.

V Pardubickém kraji se letos do soutěže Vesnice roku přihlásilo deset obcí. Zlatá stuha patří Biskupicím.

Slavnostní vyhlášení soutěže v Pardubickém kraji se uskuteční 6. srpna v Biskupicích u Jevíčka.

„Zaujal nás cílevědomý rozvoj obce, lidová tvořivost, revitalizace brownfieldu. Krásně opravili bývalou hospodářskou budovu zámku. Součástí areálu je hostinec a soukromé muzeum. V Biskupicích se nám líbila i péče o zeleň, životní prostředí, udělali výsadbu třešňové aleje, starají se o vodní prvky v krajině,“ vysvětlil Jaroslav Sklenář, předseda hodnotící komise a starosta Pusté Kamenice, která soutěž vyhrála v roce 2018.

Biskupice proslavil mimo jiné festival slivovice Biskupické kaléšek. Ten se v obci koná od roku 1999 a každý rok přivede do vsi stovky lidí. Jsou to ale i další akce a tradice, které Biskupice udržují.

„Místní lidé dbají na vzhled obce a starají se o veřejná prostranství. Do prací se zapojuje celá obec. Soutěž Vesnice roku není o kráse, je to o lidech, společenství, jak k sobě mají blízko, jestli pořádají akce,“ dodal Sklenář.

Modrou má Studnice, bílou Choltice

Kromě zlaté stuhy udělila komise ještě modrou stuhu za společenský život, a to obci Studnice na Chrudimsku. Fenoménem poklidné vesnice jsou masopustní maškary. Tradiční masopustní veselí bylo v roce 2010 zapsáno na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. V obci se ale o kulturu starají i další spolky.

Bílá stuha za práci s mládeží v letošním roce patří městysu Choltice na Pardubicku. Komise ocenila akce kmene Trilobit, školy, knihovny nebo také charitativní festival Choltický deštník.

Nejvíce obcí se v Pardubickém kraji přihlásilo v roce 2002, a to rovných třicet. Postupně se počet snižoval. Poslední ročník před covidem jich o titul soupeřilo sedmnáct a letos deset. Pardubický kraj na tom není v republice zdaleka nejhůř. V Moravskoslezském kraji se jich totiž přihlásilo jen pět, což je nejméně v zemi.

Oranžovou a zelenou stuha ovšem letos komise nikomu neudělila. „Kdyby bylo přihlášených patnáct a více obcí, můžeme udělit pět stuh. V Pardubickém kraji se však přihlásilo jen deset vesnic, proto jsme podle pravidel udělili jen tři,“ přiblížil Sklenář.

V minulých letech se přitom v kraji do soutěže Vesnice roku hlásily desítky vesnic. „Dění hodně ovlivnila covidová doba, kdy se zastavil společenský život, pak do toho přišla válka. Je to zvláštní doba,“ uzavřel předseda komise.