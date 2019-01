Litomyšl - V roce 1977, na prahu své padesátky, se Bohdan Kopecký vrátil do rodné Litomyšle.

Malíř Bohdan Kopecký (v bílém) při vernisáži své výstavy. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Malíř se sem vrátil natrvalo a znovu se mohl pravidelně vídat se svými kamarády, našel si i přátele nové. Po čase získal civilní zaměstnání. Nastoupil do Jednotného zemědělského družstva Obránců míru Dolní Újezd.

O této etapě života sám říká:

Byl jsem tam přijat na funkci jakéhosi propagačního referenta. Docela mě to bavilo, i když to vše nemělo s mojí kvalifikací akademického malíře mnoho společného. Ale bylo to rozhodně lepší, než když jsem na šachtě v baráku musel vylepovat ty nástěnky. Můj konec po několika letech v JZD byl také zajímavý. Jistý stranický funkcionář se nechal slyšet, že toho disidenta nelze držet u nich v pracovním poměru. Nezapomínejme, že to bylo po Chartě 77, v době vrcholící normalizace. Pak už mě nikde nechtěli, a tak jsem se živil zase jen malováním.

Jak bys charakterizoval svůj život v tomto litomyšlském období?

Na ty první roky po návratu nevzpomínám pochopitelně s velkým nadšením. V osmdesátých letech se to začalo opět uvolňovat a bylo to lepší. Kromě malování jsem se mohl věnovat svým dalším zálibám, zejména když jsem dovršil hranici důchodového věku.

Důchodci většinou tvrdí, že nemají na nic čas a já jsem jim ze své vlastní zkušenosti začal dávat za pravdu. Věnoval jsem se třeba pěší turistice, absolvoval jsem několik ročníků Pochodu přes tři hrady – Potštejn, Žampach, Litice, to je něco na plíce… Dokud to šlo, pravidelně jsem chodil s dobrou partou na Hory u České Třebové. Teď už nohy tak dobře neslouží, takže mi zůstal Pochod rytíře Toulovce ve Vranicích. Sice ne už aktivně, ale pomáhám tam při organizaci, navrhnul jsem Pamětní list účastníka.

Dostal jsem se dokonce i k fotbalu, tedy sportu, který mi nebyl v mládí souzen. Byl jsem takovým technickým vedoucím dorostu v Litomyšli, podobně jako nyní u mužstva v Sebranicích. Je to sice jen symbolická funkce, ale často tam jezdím a nezapírám, že taky kvůli dobrému pivku.

Na hospodu nesmím ostatně zapomenout. Primář na klinice v Hradci Králové mi při zevrubné prohlídce doporučil hodně pít. Na otázku, zda mohu také pivo, řekl, že to vřele doporučuje. Takže vlastně piju na lékařský předpis. Přišel jsem na chuť i vínečku, zejména když je to v příjemném prostředí. A to jsem ve dvou místních osvěžovnách určitě nalezl. Místa těchto mých relaxací nebudu jmenovat, aby v tom nějaký šťoura nehledal skrytou reklamu.

Zejména po roce 1989 Kopecký velmi pilně vystavoval. Všechny jeho výstavy nelze zde vyjmenovávat, zmiňme se o těch nejvýznamnějších. Především Praha – v hlavním městě byl se svými obrazy častým hostem. Například v Galerii Černá labuť v osmém patře, výstavu měl v prostorách Investiční banky na Senovážném náměstí, vícekrát v Mánesu na nábřeží. Zde se mimochodem setkal i s hercem Jiřím Císlerem a velice dobře si rozuměli.

Frenštát pod Radhoštěm, Náchod. Tam na zámku „vršku kulatýho“ měl dva měsíce expozici ke svým sedmdesátinám. Vystavoval na dalším zámku, v Nových Hradech.

Ve svém milovaném Litvínově, kde je tolik vážen a ctěn. Dostal tam mimo jiné i Čestné občanství města, spolu s hokejistou Ivanem Hlinkou. S ním ho pojilo velké přátelství, blíže o tom možná někdy později. A samozřejmě několikrát i v Litomyšli. Jeho dosud poslední výstava, v zámeckém pivovaru, právě vrcholí.

A co Bída, s velkým B?

Bídou s malým b zatím netrpím. Ta chalupa je mým druhým domovem. Dnes tam žije dcera Bohdana (já jí říkám Bonda) se svou rodinou a s pejsky.

Často tam jezdím, obyčejně hned po ránu, a vždy si tam krásně odpočinu. Tak blízko z Litomyšle a přitom zároveň tak daleko od světa, nádherná relaxace.

Ještě jedna otázka. Bohdane, věříš na osud?

Nevím teď, jak nejlépe odpovědět. Ale přece jen – něco musí být něčím či někým řízeno. Mám jeden příklad. Když jsem fáral v Karviné, měl jsem číslo 4209. Kdyby se totiž s námi dole něco stalo, nehledali by nás podle jména, ale podle toho čísla. A teď se běž do dvora podívat, jakou espézetku má moje současná Fiatka.

Běžel jsem hned po schodech dolů. To číslo auta je 1E8 0429. Řekněte, je to všechno opravdu jenom náhoda? Popřejme tedy na úplný závěr Mistru Bohdanovi Kopeckému k jeho dnešním osmdesátinám hodně zdraví a stálou radost ze života.

ZDENĚK VANDAS