Napjaté čekání na kolektivní smlouvu. Chybí jeden podpis

Pardubický kraj – Krizovou situaci, která v polovině ledna hrozila přerůst v omezení provozu v pěti krajských nemocnicích, se vedení Nemocnice Pardubického kraje podařilo zažehnat. Podpisu nové kolektivní smlouvy stojí v cestě jediné. Souhlas základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) ve svitavské nemocnici.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Sylva Horáková

Dvanáct zbylých odborových svazů, které se kolektivního vyjednávání v Nemocnici Pardubického kraje účastní, už s předběžně dojednanými podmínkami souhlasilo.



Předseda svitavské základní organizace OSZSP Dan Sýs se ani k průběhu kolektivního vyjednávání, ani ke své neúčasti na klíčovém lednovém jednání vyjadřovat nechce. „Vyjádření k vyjednávání kolektivní smlouvy podám koncem února,“ sdělil pouze na dotaz Deníku.



Vedení nemocnice s předsedou Sýsem opakovaně jednalo. Prozatím však bez hmatatelného výsledku.



Podle tiskového mluvčího Nemocnice Pardubického kraje Dušana Korela se odborář Sýs dosud definitivně nevyjádřil. „Dle našich informací by se 6. února mělo uskutečnit jednání všech základních organizací OSZSP ČR. Uvidíme, zda po něm bude stanovisko oznámeno,“ upřesnil den před avizovaným jednáním Korel.



O tom, zda bude kolektivní vyjednávání ukončeno podpisem smlouvy, nebo bude ještě pokračovat, by mohlo být jasno po schůzce vedení nemocnice s odbory, která by měla proběhnout za dva týdny. „Další část kolektivního vyjednávání se bude konat 21. února. Věříme, že po něm již nebude nic bránit podpisu kolektivní smlouvy,“ přiblížil tiskový mluvčí.



Dohoda podle místopředsedkyně OSZSP Ivany Břeňkové stojí na tom, zda základní organizace svazu ve svitavské nemocnici přistoupí na přislíbené navýšení platových tarifů o pět procent, nebo bude požadovat vyšší nárůst mezd. „Zatím máme uzavřenou dohodu, kterou podepsali všichni, nepodepsal ji jenom pan Sýs, protože nebyl přítomen. Měli bychom mít další jednání ke kolektivní smlouvě. Doufám, že to klapne,“ uvedla Břeňková.



DOHODA PLATÍ

Přestože nová kolektivní smlouva zatím podepsána nebyla, dohoda o navýšení platových tarifů, ke kterému se od začátku února zavázalo vedení nemocnice, platí. „Zaměstnavatel plní vše, co garantoval. Okamžitě po uzavření této dohody začal podnikat veškeré administrativní kroky k její realizaci. Navýšení mzdových tarifů je platné od 1. února a navýšení sazeb za dohody o pracovní činnosti od 1. ledna,“ sdělil mluvčí nemocnice Dušan Korel.



Potvrzuje to rovněž jeden z účastníků kolektivního vyjednávání, který přistoupil na dohodu vzešlou z lednového jednání, krajský koordinátor Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů za Pardubický kraj Jaroslav Krsička. „Podle mých informací to, co bylo obsahem předběžné smlouvy, vedení nemocnice plní. Krizovému režimu, který by nemocnicím hrozil, se tím podařilo zabránit,“ souhlasí Jaroslav Krsička.



O jednání ke kolektivní smlouvě, svolaném na 21. února, doktor Krsička podle svých slov prozatím zpravený nebyl. „O tom, že bude schůzka, zatím nevím,“ říká. „Doufám, že se situace uklidní. Emocí kolem toho bylo poměrně hodně. Nemám informaci o tom, že by po uzavření předběžné dohody někdo z naší nemocnice odcházel,“ reaguje doktor Krsička na dotaz, zda některý z lékařů Orlickoústecké nemocnice zvažuje odchod i poté, co vedení přislíbilo navýšení platových tarifů a dohod.



NASTALA STABILIZACE

Podle tiskového mluvčího Nemocnice Pardubického kraje Dušana Korela se situace stabilizovala ve všech pěti krajských nemocnicích a omezení provozu nehrozí. „Provoz ve všech nemocnicích je bez omezení, lékaři stáhli výpovědi z dohod o pracovní činnosti,“ vysvětluje Dušan Korel.



„Samozřejmě na některých odděleních se řeší personální situace, ovšem jejich provoz není nikterak omezen. Není však vyloučeno, že mohou nastat některá dílčí omezení vzhledem k začínající chřipkové epidemii,“ uzavírá mluvčí nemocnice.



Avizované úterní jednání OSZSP nakonec neproběhlo. „Jednání bylo zrušeno a následující bude až 21. února, kdy se v rámci jednoho dne nejdříve sejdou zástupci našeho odborového svazu bez ostatních, pak s ostatními odboráři a nakonec se zaměstnavatelem," vysvětlila místopředsedkyně OSZSP Ivana Břeňková. Definitivně jasno o kolektivní smlouvě v Nemocnici Pardubického kraje by mohlo být za dva týdny.