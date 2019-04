Zastupitelé se na situaci na náměstí zaměří. Ubude parkovacích míst a zvýší se poplatek. Strážníci už začali s důslednou kontrolou parkování. Brzy budou radní jednat také o tržním řádu. „Máme živé obchodní centrum města, které chceme zachovat. Bohužel se tam často nedá zaparkovat. A také nám vadí, že se na podsíních hromadí zboží, které možná ani neodpovídá tržnímu řádu,“ uvedl starosta Daniel Brýdl.

Právě na tržní řád se podívají právníci a do budoucna se změní. Město chce jít ostatním příkladem a před budovou městské policie zruší prodej na podloubí. „Obnovíme mobiliář, aby náměstí vypadalo jako v 21. století. Do plánovaných změn se zapojí i architekt Adam Gebrian. Z jeho pohledu je velká škoda, že náměstí je spíše jedno velké parkoviště. Dal nám tip na Znojmo, kde mají pěkný mobiliář, který dotují i prodejny,“ vysvětlil Brýdl.

Podle starosty bude ze začátku stačit, když budou prodejci dodržovat, co je v řádu. Tedy že u obchodu s textilem nebudou venku plastové hračky. „Budeme vynucovat dodržování řádu,“ upozornil starosta.

Stovky aut

Největším problémem centra je ovšem parkování. Do budoucna tam radní uberou parkovací místa a zvýší poplatek za stání. „Když místa zrušíme, musíme je jinde přidat. Nejrychlejší řešení bude zrušit vyhrazené stání pro autobusy pod školami. Tam by se mohlo přidat až třicet parkovacích míst pro auta. Do budoucna by měly v centru vzniknout i zóny bez aut,“ přiblížil Brýdl. Strážníci městské policie se již minulý týden vrátili k důsledné kontrole parkování. Na náměstí totiž parkují běžně lidé zdarma nebo celý den jen se známkou za 300 korun ročně a pravidelně po dvou hodinách přetáčejí kotoučky.

„Je to častá praxe, lidé si tak dělají z náměstí celodenní parkovací zónu a blokují ostatním řidičům místo. Proto se na kartách objeví informace, že nastavená doba začátku parkování nesmí být až do doby odjezdu měněna,“ řekl velitel Městské policie Litomyšl Tomáš Rádek.

K omezení dojde zřejmě od 1. ledna 2020. Vedení města uvažuje také o moderní technologii v parkovacím systému. Poplatek bude možné uhradit kartou nebo textovou zprávou.