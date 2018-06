Náměstek hejtmana a radní Michal Kortyš bude bojovat o senát

Svitavy – Náměstek hejtmana a radní Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš bude v podzimních volbách do senátu kandidovat za občanské demokraty ve svitavském volebním obvodu.

Michal KortyšFoto: Občanská demokratická strana (ODS)

„Sněm volitelů zvolil senátního kandidáta Michala Kortyše. Návrh sněmu volitelů bude ještě formálně schválen výkonnou radou ODS,“ sdělil pardubický regionální manažer strany Jindřich Šafařík.

Pětapadesátiletý Kortyš se stal krajským radním po volbách před dvěma roky. V komunální politice působí přes dvacet let. V roce 1998 byl zvolen do litomyšlského zastupitelstva jako nestraník na kandidátce občanských demokratů. Do ODS vstoupil před obecními volbami o čtyři roky později. V současné době je členem výkonné rady strany. V roce 2006 se na osm let stal starostou Litomyšle. Po volbách před čtyřmi roky skončila ODS ve městě druhá a Kortyš obsadil post místostarosty. Poté, co na podzim roku 2016 uspěl v krajských volbách, místostarostenské funkce se vzdal.