V úterý odpoledne Vasyl Prodanets odešel z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Okamžitě se rozjelo policejní pátrání, protože trpí otevřenou tuberkulózou. První informace byla, že míří do Dolního Újezdu u Litomyšle. Policisté v rámci pátrání po cizinci, který trpí nakažlivým plicním onemocněním, provedli množství prověrek v místech, kde by se mohl nacházet, a to nejen na Vysočině, ale také v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.