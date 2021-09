Ne všichni si chtějí užívat studentský život na kolejích. Někteří volí spolubydlení mimo kampus. Realitní kanceláře a internetové stránky zprostředkovávající ubytování zaznamenávají klasicky největší aktivitu od konce léta do konce září. V tomto období se objevuje nejvíce nových nabídek a poptávek. „Největší zájem je o spolubydlení v krajských městech,“ popsal Lukáš Dostál. Situace na trhu s bydlením se navíc každý rok mění.

Pardubická univerzita má pro studenty připraveno několik variant pokojů od dvoulůžkových až po čtyřlůžkové. Ke standardnímu vybavení pokoje patří postel, skříň, židle, stůl a lampička. Za to studenti zaplatí od 139 korun na noc. Zájemci si mohou vybrat i apartmán, kde za noc zaplatí přes tři sta korun. Měsíční ceny za ubytování se tak různí, navíc se i koleje každým rokem mírně zdražují. „Navýšení cen bylo u většiny pokojů spíše kosmetické, šlo o jednotky korun,“ uvedl Brothánek.

Letos se na vysokou školu do Pardubic chystá asi sedm tisíc nových studentů. Nastává však problém s bydlením, na některé studenty univerzitní pokoj nezbude. Důvodem je růst cen bydlení i zvyšující se počet studentů.

