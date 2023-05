/FOTO, VIDEO/ Tři stovky lidí vytvořily v sobotu v Klášterních zahradách v Litomyšli obří portrét. Při uměleckém happeningu Skupinovka vznikla velká společná fotografie, kterou lidé uvidí během Smetanovy výtvarné Litomyšle v centru města.

Skupinovka - Litomyšl má největší portrét města. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

V sobotu krátce před jedenáctou hodinou dopoledne se v Klášterních zahradách v Litomyšli scházeli lidé. Všichni přišli, aby se stali součástí jedinečného díla. „Chtěl jsem, aby se lidé podíleli na nějakém uměleckém díle. Vzpomněl jsem si, že mám hezký vztah ke skupinovým fotografií, kdy jsme se fotili ve třetí nebo čtvrté třídě na schodišti před školou. Říkal jsem si, jestli by bylo reálné udělat skupinovou fotku města,“ přiblížil svůj projekt filmař a umělec Jakub Jahn.

Lidé se sešli na trávníku, někdo mával, děti zkoušely hvězdy a to všechno zachytil dron. Vznikla tak velká fotografie asi tří set lidí. „Fotografii zvětšíme na billboard a během Smetanovy výtvarné Litomyšle ji umístíme v centru města. Mám rád, když umění prostupuje do veřejného prostoru, vychází ven z galerie a jde vstříc divákovi. Stál jsem o to, aby se obyčejní obyvatelé Litomyšle podíleli na výrobě jednoho z děl a toto je dílo nás všech. Snímek má skupinové autorství,“ dodal Jahn.

Z fotografie vznikne kromě billboardu ještě menší snímek pro Městskou galerii Litomyšl. Ten nechají autoři podepsat vyfocenými lidmi, aby to byl důkaz, že všichni jsou spoluautoři.

Skupinovka patří do projektu Plán B, jehož součástí bude letos devět uměleckých děl vystavených v ulicích Litomyšle. Vernisáž originální expozice se uskuteční v sobotu 17. června.