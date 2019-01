Polička – Rodiště Bohuslava Martinů navštěvuje každý rok velké množství turistů. Letos v létě sem zamíří i na celorepublikový sraz. První, co mnozí z nich uvidí, je jedno z nádraží.

Současný stav autobusového nádraží v Poličce. | Foto: Deník / Sylva Horáková

Díky sousední poloze vlakového a autobusového zřejmě neminou ani jedno. Získají tak první obrázek o městě. Ne vždy však bude dojem lichotivý. Bohužel úsilí města o změnu vzhledu autobusového nádraží vychází zatím naprázdno. V blízké době změny čekají jen vlakové nádraží. Nebudou však velké.

Mnozí se domnívají, že je na čase zmodernizovat nejen autobusové, ale i vlakové nádraží v Poličce. „Tam, když nejede vlak či autobus, tak chcípnul pes,“ upozornil před časem účastník fóra na webu Pardubického kraje hejtmana Radko Martínka. Ten ale oponuje. „Po rekonstrukci před necelými pěti lety patří vlakové nádraží v Poličce k těm modernějším v menších městech,“ sdělil Radko Martínek. Dráhy opravily prostory čekáren i toalet, fasádu a mobiliář. „Již brzy dojde v této stanici k další modernizaci. Jízdné budou moci lidé platit bankovními kartami. Zatím je takto vybaveno jen osm stanic v kraji,“ upozornil hejtman Pardubického kraje.

Velké změny? Asi ne

Autobusové nádraží Poličce také zrovna vynikající vizitku nedělá. Autobusy soukromého dopravce, který zabezpečuje na Poličsku velké množství spojů, parkují již roky u křižovatky před poliklinikou místo přímo na nádraží.

„Občané, kteří jdou ze zaměstnání a potřebují projít k nádraží Českých drah nebo ČSAD, mezi nimi kličkují a vymetají louže a jiný nepořádek, který po nich zůstává. Do dnešního dne nedošlo k sebemenšímu zlepšení. Čeká se snad, až se tu někdo zraní, nebo se stane jiná tragédie,“ ptá se vedení města Josef Stodola z Poličky.

Evropa nepřispěje

Zastupitelé o situaci vědí a chtějí ji řešit. Již před dvěma lety chtěli nádraží zmodernizovat za evropské peníze. To ovšem nedopadlo. „Ve věci neutěšené situace autobusového nádraží, i přes dlouhodobou snahu celou věc úspěšně vyřešit, nedošlo k zásadnímu posunu,“ sdělil starosta Jaroslav Martinů. Stále tedy platí, že autobusové nádraží není ve vlastnictví města. Modernizace za evropské peníze nedopadla. Nebylo totiž možné peníze na daný účel získat, přestože se tato šance původně nabízela jako reálná.

Radní měli již vše s vlastníkem autobusového nádraží, firmou ČSAD Ústí nad Orlicí, dnes dceřiné společnosti ICOM transport, projednané. Zastupitelé Poličky se ale nevzdávají. „V současné době pracujeme na variantě odkupu dílčí části pozemku od Českých drah naproti stávajícímu autobusovému nádraží. Tam by mohl vzniknout prostor pro autobusové zastávky pro ostatní dopravce,“ informoval starosta Jaroslav Martinů. Do budoucna by tak mohl zmizet „poličský nesmysl“, kdy na autobusové nádraží míří minimum spojů. Většina cestujících totiž mokne na chodníku u zastávek soukromého dopravce.