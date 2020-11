Syn záchranářů z Moravské Třebové se narodil s vzácným syndromem. Pomoci mu může náročný zákrok v nemocnici v USA. Pojišťovna ale tuto operaci nehradí. Rodina potřebuje tři miliony korun.

Vojta Vacek trpí vzácným Goldenharovým syndromem. Nemá pravé ouško a na levé je nedoslýchavý. „Je to náš malý výjimečný chlapeček. Takových jako on se narodí jen každý z pěti tisíců dětí. Vojtíšek se narodil s Goldenharovým syndromem. Toto onemocnění není geneticky přenosné a je vzácné. Vzniká v raném stádiu těhotenství a nikdo neví, co se přesně stane. Každopádně se věci sejdou a miminko se nevyvíjí, jak má,“ popisuje maminka Vojty Kateřina Vacková z Moravské Třebové.

Děti s Goldenharovým syndromem se rodí bez ouška, nedoslýchavé, mají srdeční vady, postižené oči, čelist, lebeční kosti nebo vady páteře. Tato postižení se vždy vyskytují jednostranně. Usměvavý klučina se narodil bez pravého ucha, s pravostrannou asymetrií obličeje, parézou lícního nervu, menší spodní čelistí, srdeční vadou, změnami na páteři, nedoslýchavých levým ouškem a poškozením rohovky pravého oka. „S levým ouškem bojujeme, co se dá. Díky ne úplně dokonalé Eustachově trubici jsme od roku a půl nosili sluchadlo. Teď se zdá, že ouško prochází změnou uvnitř, zatím jsme bez sluchadla a Vojta slyší dobře,“ dodává Vacková.

Rodina Vojty má naději, že jejich syn bude žít normální život. Je možné provést zákrok, ale má to háček. Pojišťovna v České republice takovou operaci nehradí. Rodiče pětiletého Vojtíška potřebují na zákrok tři miliony korun. „Pokud se podaří zajistit dostatečný obnos peněz, můžeme mluvit o zázraku. Vojtíšek by mohl příští rok v srpnu odletět do Los Angeles. Tam mu špičkoví lékaři vymodelují nové ucho, na které uslyší, a spraví mu také asymetrii na pravé tváři,“ vysvětluje Jana Pokorná z Nadačního fondu manželů Pokorných, který zorganizoval sbírku pro malého Vojtu. Zákrok je náročný a rodina navíc potřebuje částku získat do dubna, aby mohli odletět za oceán.

NADĚJE V USA

Rodina už v Los Angeles našla lékaře Youssefa Tahiri z plastické chirurgie, který je specialistou na dětskou kraniofaciálni problematiku a rekonstrukce ucha. Rodiče Vojty jsou s ním v kontaktu přes skype a udělají všechno proto, aby syn mohl na operaci. „Nejsem smutný, jsem šťastný. Mám milující maminku a tatínka, kteří pracují u Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje jako záchranáři, a teď mi svitla naděje být úplně normálním klukem. Moc rád bych měl druhé ouško, ale operace a pobyt v Americe jsou moc nákladné. Prosím, pomozte mi stát se normálním klukem, slyšet stereo, mít obě uši a rovnou tvář, to je to, po čem toužím,“ tak zní vzkaz Vojtíška na facebookové stránce záchranné služby.

Rodině pomáhá nejen Nadační fond manželů Pokorných, ale také Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, kde oba rodiče Vojty pracují.

Vojtíškovi můžete přispět 3 způsoby:

1.@krystufek.zachranar -nadační fond pro děti zdravotníků záchranných služeb

číslo transparentního účtu – 2601650761/2010 (do zprávy je třeba uvést Vojta ZZSPAK)

Tato sbírka je do 21. 11. 2020

2. @nfpokornych – nadační fond, který Vojtíška podporuje dlouhodobě,

číslo transparentního účtu – 5920847389/0800

3.@by.kaanle – nákupem triček a mikin s logem UCHO PRO VOJTÍŠKA