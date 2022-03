V pátek ve 22 hodin se hlavní tah v Litomyšli uzavírá. Objížďky vedou přes Smetanovo náměstí a ulicí kolem městského úřadu. Na uzavřenou pětatřicítku najíždí těžká technika. „Je to naše první takto velká demolice a je náročná hlavně časově. Musíme vše stihnout zbourat a uklidit do nedělního rána, aby auta zase mohla jezdit,“ říká Jan Hanzlík z pardubické firmy, která demolici nadchodu provádí. Samotné práce začaly zhruba o půlnoci. Dělníci vytvořili na silnici ochranný násyp, aby technika a kusy železobetonu nezničily povrch průtahu. „Ve dvě hodiny ráno jsme začali bourat lávku a o půl sedmé ráno byla dole. Teď musíme dobourat nosníky, pilíř a hlavně uklidit silnici. Nejhorší je ale za námi a časově to zvládneme,“ dodává Hanzlík. Kusy starého nadchodu vozí firma na svoje středisko, kde se bude odpad dál drtit na recyklát.