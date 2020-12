„Oslovila nás řada občanů a ptali se, zda připravujeme nějaké poděkování. Již v minulosti jsme podpořili Litomyšlskou nemocnici, farní charitu i zdejší lékaře. Podpoříme ženy, které pracují v nemocnici a domovech pro seniory na různých pozicích v těžkých podmínkách. Dostanou od nás dárkové poukázky do zdejších lékáren, kde si mohou koupit cokoliv, aby si doplnily energii a podpořily své zdraví,“ vysvětlil předseda Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska Daniel Brýdl.

⋌Nadační fond spolupracuje s ověřeným portálem Darujme.cz. Zaslané částky budou transparentně zveřejněny na webu nadace.litomysl.cz. Lidé mohou přispívat přes web nadace.litomysl.cz nebo na účet 107-9800960297/0100, a to až do 15. prosince. Peníze fond použije na nákup poukázek v místních lékárnách pro personál Litomyšlské nemocnice a Centra sociální pomoci. Každá koruna pomůže a poputuje k lidem, kteří si to zaslouží. Nadační fond do startu sbírky vkládá 30 tisíc korun na dary pro Litomyšlskou nemocnici a 30 tisíc pro Centrum sociální pomoci. Tyto peníze fond předá vedení institucí a to je rozdělí podle skutečných zásluh o péči o pacienty.