Nábor do registru dárců kostní dřeně

Svitavy – Svitavská radnice informovala o chystaném náboru do registru dárců kostní dřeně.

Dobročinná akce pod záštitou Českého národního registru dárců dřeně a České spořitelny proběhne ve čtvrtek 13. prosince na pobočce České spořitelny na náměstí Míru od 9 do 16 hodin. „Zápis do registru spočívá pouze ve vyplnění formuláře a následném odběru vzorku (stěr z dutiny ústní). Celý proces zabere asi patnáct minut. Pro zápis je nutná pouze kartička zdravotní pojišťovny a občanský průkaz,“ přibližuje mluvčí města Jiří Johanides. Základními podmínkami pro zápis do registru je věk 18 až 35 let a dobrý zdravotní stav.