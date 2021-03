Vysoké Mýto vloni nechalo instalovat na světelné křižovatky na přetížené silnici I/35 kamerový systém a má za sebou první rok zkušeností s monitorováním jízdy na červenou a měřením rychlosti. Kamerový systém je softwarově propojený s městskou policií a městským úřadem, kam odesílá sesbíraná data. „Bezpečnost na průtahu městem se výrazně zlepšila, přesto jsou počty přestupků stále vysoké. Během minulého roku bylo zaznamenáno 3128 vozidel, která projela na červenou, a 5563 vozidel překročilo povolenou rychlost,“ uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Ukázalo se, že ani bič v podobě kamer na některé motoristy neplatí. „Při spuštění monitorovacího systému jsme si mysleli, že si řidiči budou dávat větší pozor, zvlášť, když se o monitorování jízdy na červenou a měření rychlosti na průtahu městem všeobecně ví. Z kamerových záznamů ovšem vyplývá, že každý měsíc tam jde někomu o život. Ze záběrů kamery je dobře vidět, že po přechodu na zelenou přeběhne chodec a kamion mu profrčí za zády, nebo mu přejede před nosem. Očekávali jsme, že časem dojde k poklesu počtu přestupků, bohužel mnozí řidiči jsou stále neukáznění,“ dodal starosta.

Obcí Třebovice u České Třebové prochází frekventovaná silnice, v její těsné blízkosti je škola nebo hřiště. Na dodržování silničních pravidel zde od roku 2017 dohlíží úsekové radary. „Rychlost projíždějících aut se snížila, jezdí víc, jak mají, i když samozřejmě ne všichna,“ přidal své zkušenosti starosta obce Libor Gremlica.

K určitému zklidnění dopravy ovšem přispěl v posledním roce i koronavirus a vyhlášená protiepidemická opatření, lidé cestují méně a na českých silnicích je to vidět. Ovšem do idylky to má stále daleko, chybí třeba vzájemný respekt mezi chodci a řidiči. „To od lidí slyším každou chvíli, že jim někdo nezastavil na přechodu u školy,“ podotkl třebovický starosta.

Pořídit si radary na úsekové měření se již delší dobu chystá i Česká Třebová. Monitorovat dopravu by měly například v ulici Moravská u sídliště Křib nebo v ulici Dr. Eduarda Beneše, která je spojnicí centra a nákupní zóny. „Naše město momentálně čeká na povolení od policie, které závisí na rozhodnutí Ředitelství silnici a dálnic. To totiž plánuje zbudování kruhového objezdu v prostoru křižovatky u vjezdu do města v místě, kde je možné z hlavního tahu odbočit na obce Rybník a Semanín,“ vysvětlil mediální asistent města Jiří Holý s tím, že pokud se silničáři rozhodnou postavit křižovatku letos, Česká Třebová bude muset zavedení úsekového měření přeložit na příští rok.

Od minulého roku hlídají radary výpadovku ze Svitav směrem na Brno a také silnici I/43 v Opatově. „Od začátku měření jsme zaznamenali 12 tisíc přestupků, z toho 10 969 jich městská policie předala k řešení na odbor dopravy do správního řízení,“ uvedl mluvčí Svitav Jiří Johanides. Za přestupky Svitavy vyinkasovaly od neukázněných řidičů již 6,7 milionu korun.

Úsekové měření mají od roku 2017 taky v Litomyšli. Osvědčilo se hlavně na silnici I/35 na Svitavy, kde přestupků výrazně ubylo a lidé si pochvalují zklidnění dopravy. Na pokutách tady vybrali už miliony korun.