Emoce, různé názory a jedno zásadní rozhodnutí. Ve vypjaté atmosféře se sešli ve čtvrtek večer zastupitelé Chotěnova u Litomyšle, aby rozhodli o výstavbě dvou větrných elektráren v katastru obce. Stejně jako v sousedním Jarošově dali i chotěnovští zastupitelé od záměru ruce pryč. Během vyostřené diskuze však lidé poukázali na několik nesrovnalostí a kritizovali postup obce.

Větrná elektrárna a její stavba, ilustrační foto | Foto: meridian-energy.cz

Vesnice se 130 obyvateli je rozdělená, část lidí si vrtule a milionové příjmy do obecní kasy přeje, druhá je radikálně proti. Na poli za Chotěnovem plánovali zastupitelé společně s jevíčským podnikatelem Martinem Hofmanem výstavbu dvou vrtulí, které měly mít celkovou výšku okolo 150 metrů. Proti záměru se zvedla ve vsi i okolí vlna nevole, podle starostky Jitky Boštíkové došlo i na výhrůžky.

Jednání chotěnovského zastupitelstvaZdroj: Iveta Nádvorníková

Jak oznámila hned v úvodu jednání zastupitelstva, k 1. červnu rezignoval na svoji pozici místostarosta Vojtěch Nádvorník. „Důvodem jeho rezignace byla reakce jednotlivců, šlo o ústní útoky a nechtěl být terčem nátlaků. Nedivíme se mu,“ vysvětlila starostka Chotěnova Jitka Boštíková.

A dodala, že i na obecní úřad přišel dopis z advokátní kanceláře od spolku Krajina a příroda pro budoucnost našich dětí. „Nechali jsme si ho rozebrat advokátem a jeho závěr zní, že obsahem dopisu bylo vyhrožování a může naplňovat znaky trestného činu,“ uvedla starostka.

Psali jsme před jednáním zastupitelstva:

Chotěnov rozhodne o stavbě vrtulí. Miliony by nám pomohly, přiznává starostka

Členové spolku se však brání, že o vyhrožování rozhodně nešlo. „Nebyly to žádné výhrůžky, jen upozornění, že bylo porušeno několik věcí. Nevedou se zápisy ze zastupitelstva, přitom je to dané zákonem. Chodilo se dům od domu, ale na webu nebyl zveřejněn žádný záměr,“ podotkla na jednání zastupitelů členka spolku Lydie Žůrková.

Zastupitelé se po diskuzi dohodli, že přece jen budou o záměru hlasovat. Výstavbu větrných elektráren v Chotěnově nakonec zamítli. Sálem kulturního domu se hned poté rozlehl bouřlivý potlesk.

Vyostřená atmosféra v Chotěnově se zřejmě odrazila i na postupu jednání zastupitelů. Zatímco ještě v úterý byla starostka rozhodnutá, že budou o záměru hlasovat, ve čtvrtek večer bylo všechno jinak.

„Zastupitelstvo se dneska rozhodlo, že hlasování neproběhne. Odložíme to na neurčito. Omlouváme se všem, kteří chtěli konat pro naši obec. Chceme si nechat otevřené dveře, co kdyby, ačkoliv si myslím, že to nepřipadá v úvahu,“ sdělila Boštíková po deseti minutách jednání.

Větrné elektrárny nedávno odmítli i v sousedním Jarošově:

Stopka pro vrtule u Toulovcových maštalí. Zastupitelé dali od záměru ruce pryč

Na sále kulturního domu sice zavládlo mezi odpůrci nadšení, ale současně se objevily další otazníky. Odkládají rozhodnutí na měsíc, na půl roku nebo navždy? Lidé chtěli jasné stanovisko, jak to bude dál. Poukázali i na územní plán, který nepřipouští stavbu tak vysokých objektů.

„Hlasování odkládáte nebo jaký bude další postup? Budete dál s lidmi jednat o těch věcech, plusech a minusech,“ dožadovala se jasné odpovědi mimo jiné Petra Benešová z Litomyšle, která má v Chotěnově nemovitost i pozemky. Zastupitelé totiž původně nechtěli ani o ničem hlasovat. „Měli jsme domluvené, že to odkládáme. Nevydáme žádné stanovisko. Za sebe bych chtěla mít rozlousknutí, ale je nás šest. Sudé číslo nám nenahrává,“ řekla starostka.

Lokalita u Chotěnova, kde by vrtule měly státZdroj: Obec Chotěnov

Zastupitelstvo však má ze zákona povinnost hlasovat a vydat usnesení. A podle přítomných lidí chotěnovské zastupitelstvo porušilo více zákonů v celém záměru výstavby větrných elektráren. Hlasitě kritizovali průzkum mezi obyvateli vesnice, ve kterém však nedostali šanci se vyjádřit všichni občané ani majitelé nemovitostí.

„Máte povinnost komunikovat se všemi občany a jsou tady lidé, které jste ani nenavštívila. To je porušení zákona o obcích i listiny práv a svobod. Jestliže jste dělala průzkum, měla jste se ptát všech lidí, i když šlo o neformální šetření. Udělali jste základní chybu v komunikaci. To je jádro problému,“ prohlásila na jednání Marie Lněničková, která má v obci nemovitost.

Co si myslíte o plánovaných větrných elektrárnách na Svitavsku vy? Hlasujte v anketě:

Budou Svitavy obklopeny vrtulemi? A kdo na ně kývne první? Obce se bojí hádek

Starostka přiznala, že nebyla ve všech domácnostech. „Neobcházela jsem lidi, kteří jasně ukázali, že o větrné elektrárny zájem nemají. Nezlobte se na mě, ale já nepůjdu ke dveřím, odkud mě vyrazí,“ řekla zcela otevřeně Boštíková.

Během emotivního jednání zazněla řada názorů. Někteří místní obyvatelé větrné elektrárny chtěli, protože obec potřebuje splatit úvěr na přestavbu bývalé hospody na nájemní byty. Slibované dva miliony ročně by obci velmi pomohly. „Bez peněz se tady nepohneme. O vrtulích se mluvilo ve vsi už před lety, ale nebyly peníze. Mohli jsme si polepšit,“ řekl starší muž z Chotěnova.

Zastupitelé se po diskuzi dohodli, že přece jen budou o záměru hlasovat. Výstavbu větrných elektráren v Chotěnově nakonec zamítli. Sálem kulturního domu se hned poté rozlehl bouřlivý potlesk.