„Díky tomu, že všechno je čerstvé, rodiče se zatím rozmýšlí, jestli děti pošlou do školy nebo ne. My jsme pro ně sepsali a poslali emailem podrobný průvodní dopis ohledně testování a znovuotevření, a uvidíme v pondělí,“ uvedl ředitel ZŠ Studánka Filip Patlevič.

Rotační výuka se na této škole v Pardubicích týká přibližně 400 dětí a polovina z nich musí být v pondělí otestována. „Fungovat bude i ranní družina, děti z ní se budou testovat jako první mezi 7 hodinou a půl osmou. Počítáme s tím, že teď ze začátku, žáci budou mít obavy a přijdou i s rodiči, ti zamíří na testování do tělocvičny. Následně děti, které dorazí na osmou, se otestují ve třídě pod dozorem učitele,“ přiblížil logistiku testování Patlevič.

Nevyužitou tělocvičnu díky zrušené výuce tělesné výchovy použijí jako testovací místo i v Králíkách. „První týden se u nás vrací žáci čtvrtých a pátých tříd, protože ti nebyli ve škole od půlky prosince, tedy chceme, aby přišli jako první,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Radmila Vavrušová ze Základní školy Králíky, kde mají třídy prvního stupně umístěné v samostatné „žluté“ budově na ulici 5. května. „Pondělní testování se týká 4 tříd, přibližně sto deseti dětí a každá třída bude na samotestování do tělocvičny přicházet s třídní učitelkou v jiném čase a jiným vchodem. Antigenní Lepu testy se nám zdají jednoduché pro použití a myslíme si, že děti to zvládnou,“ řekla Vavrušová.

O rozpačitém postoji některých rodičů k tstování jsme psali zde:

Do svitavské základní školy na náměstí Míru testy dorazili v pátek v 11 hodin. „Odpoledne jsme měli online poradu se všemi pracovníky, ti kteří budou u testování, přijdou v pondělí už na 6:30, aby si testy vyzkoušeli, od 7:30 budou chodit žáci. Máme velký vestibul školy, takže testovat se bude tam, celkem 4 třídy budou rozvrstvené podle času,“ uvedl ředitel Základní školy Svitavy Jakub Velecký.

Škola a doučování v době koronaviru. Ilustrační fotoZdroj: ČTK

„Šest zaměstnanců bude pomáhat s manipulací s testy, ne přímo s výtěrem, plus tam budou ještě vždy paní učitelky, protože zatím nevíme, jak děti budou šikovné. Problém s vložením tyčinky do obálky má i dospělý člověk, tak počítáme s tím, že budou potřeba pomocné ruce, uvidíme, jestli to tak budeme plánovat i na čtvrtek,“ dodal Velecký. Pokud dorazí všichni žáci, bude se na tamní škole testovat 89 dětí, účast dětí na testování odřekly zatím dvě maminky. Absenci musí omluvit dle školního řádu a s dětmi dohnat probírané učivo, protože v tomto případě děti nemají nárok na online výuku.

„Rodiče nám volají, hodně se ptají, ale jsem ráda, že s námi komunikují. V pár případech se rodiče rozhodli pořídit pro dítě test z lékárny, se kterým se následně otestuje u nás ve škole. Zatím mám nahlášeno, že nepřijde ze sta dětí pět, ale nejde pouze o obavu z testování, jsou v tom i zdravotní důvody,“ svěřila se zástupkyně ředitele Radmila Vavrušová ze ZŠ Králíky.

Výjimku z rotace skupin žáků nikoli však z testování mají od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „malé“ základní školy. Podmínkou je maximální počet žáků, který je nastaven na 75 dětí. Výjimka se tak týká malotřídek a škol, kde 2. stupeň vůbec nemají. „Máme 17 žáků z toho 5 prvňáčků, takže rotační výuka se nás netýká. Předpokládáme, že se všemi přijdou v pondělí rodiče. Jsme na to připraveni, testy nám dovezli ve čtvrtek hasiči. Negativní reakce na samo testování dětí mám pouze od dvou rodin,“ uvedla ředitelka Základní a mateřské školy v Lichkově Irena Kosková.

„Rádi bychom viděli všechny děti na výuce, ale samozřejmě respektujeme názor, přání a právo rodičů. Na žáky se těšíme a máme od nich z online hodin zpětnou vazbu, že oni také. Chybí jim hlavně kolektiv a spolužáci,“ zdůraznila Vavrušová. To potvrzuje i ředitel Velecký: „víme, že děti se těší na sebe navzájem, my se těšíme na ně i na výuku, s nepříjemnosti a nařízeními kolem se musíme vyrovnat.“

„Celý plán návratu je velice rychlý, ve středu odpoledne jsme obdrželi 3 manuály od ministerstva a další dokumenty k mimořádným opatřením, tedy desítky stránek k prostudování. Dlouho se nic nedělo a potom všechno najednou,“ zhodnotil ředitel ZŠ Studánka Filip Patlevič a dodal: „Chápu, že situace s covidem se mění v podstatě ze dne na den, ale tohle byl pro nás šibeniční termín, až v pátek odpoledne jsme s kolegy poprvé viděli a zkoušeli testy, které budou používat žáci i učitelé.“ Myslí si, že další 3 až 4 dny navíc před termínem návratu by celé situaci pomohly, aby byla klidnější jak pro školy, tak pro rodiče.

Podobný názor sdílí i ředitel ZŠ Svitavy Jakub Velecký. „Zodpovědnost za testování měla být uložena na rodiče, stát by měl zajistit dostatek testovacích míst, kde by výtěr dítěti udělal proškolený zdravotník a dítě by následně doneslo do školy pouze potvrzení o výsledku testu. To by celou situaci zjednodušilo. Ze zákona žákům nesmíme podávat ani léky a najednou bychom měli provádět testování a ještě se to naučit přes víkend,“ myslí si Velecký.