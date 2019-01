Svitavy /ANKETA/ – Doba dovolených se pomalu blíží. Hodně lidí už přemýšlí, kde bude trávit svůj „zasloužený odpočinek“.

Někdo volí dovolenou v Čechách, někdo musí jet alespoň jednou za rok k moři. Jiný touží po adrenalinové dovolené, druhý chce poznat zajímavosti a památky cizí země. Každý si představuje dovolenou jinak.

Dovolená vás může vyjít na pár tisíc, ale taky na pár set tisíc. Pro rodiny s dětmi a ty, co chtějí cestovat autem nebo autobusem, je stále oblíbenou destinací Chorvatsko. Hodně lidí také volí dovolenou v Řecku. „Chorvatsko je pořád v kurzu. Velký zájem je ale i o pevninské Řecko, autobusem. Je to levnější než letecky,“ řekla Michaela Dvořáková z poličské cestovní kanceláře.

Možná si chcete užít dovolenou exotičtější s veškerým komfortem. „Mezi leteckými zájezdy stále vede Egypt,“ sdělil Michal Franc z cestovní kanceláře ve Svitavách. V Egyptě je v podstatě dvanáctiměsíční sezona. Ani nepokojů se nemusíte bát. Podle informací ministerstva zahraničí se situace na většině území Egypta v tuto chvíli v zásadě zklidnila. Letecký zájezd pro jednu osobu all inclusive v „zemi faraonů“ mnohdy vyjde na stejné peníze jako pobyt v hotelu v Chorvatsku. „Letecké zájezdy jsou teď dostupnější, než byly třeba před pěti lety,“ dodal Michal Franc.

Odpočinout si lze ale také u rybníka v Čechách. Když budete chtít ušetřit, můžete využít nabídku některého z kempů.



Anketa: Už víte, kam pojedete letos na dovolenou?

Pavel Klech, 39 let

učitel ZŠ, Mohelnice

Dovolenou na letošní rok vůbec neplánuji. Zpravujeme domeček. Nic na léto vůbec neplánujeme. Já mám letošní dovolenou jasnou. Rodina i děti jsou smíření.

Zdena Tauerová, 43 let

prac. DDM, M. Třebová

Letní dovolenou ještě tedy nemám naplánovanou. Budu ji plánovat koncem června. Určitě nepojedu do zahraničí. Chtěla bych putovat po krásách českých.

Hana Beránková, 54 let

řed. ZŠ, M. Třebová

Dovolenou si už asi trochu plánuji, ale zatím jenom v hlavě. Přemýšlím o spojení moře – hory v Chorvatsku. Pojedu s manželem. Děti už mám velké.

Pavel Navrátil, 34 let

učitel MŠ, M. Třebová

Zatím ne. Do týdne do čtrnácti dnů to chceme mít vymyšlené. Naše nejmladší má dva měsíce. Musíme vymyslet vhodnou dovolenou. Nejspíš skončíme u moře v Chorvatsku.

Jana Chadimová, 44 let

prac. DDM, M. Třebová

Letošní dovolenou už tedy máme naplánovanou. V létě pojedeme na Mílovy, na chatu, k rybníku, na skály. Takže si to vyloženě užijeme.