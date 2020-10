Poprvé na něj lidé vkročí ve čtvrtek 22. října. Na mostě je zcela nová dubová podlaha, která nahradila asfaltový povrch. Obnova mostu začala letos v dubnu. Celkové náklady jsou zhruba 6,5 milionu korun, z toho více než 1,5 milionu korun získalo město z ministerstva kultury.

„Ocelový nýtovaný most z roku 1901 se dočkal opravy téměř po 120 letech. Most je předán k užívání ještě před plánovaným termínem dokončení,“ uvedla Marta Mastná z poličské radnice. Ocelový most byl delší dobu ve špatném technickém stavu.

„Radost nad vykonaným dílem měla být završena slavnostním otevřením a symbolickým přestřižením pásky 3. listopadu. Připravovali jsmei kulturní program, zdařilá rekonstrukce by si oslavu zasloužila. Bohužel z důvodu současné epidemiologické situace muselo být slavnostní otevření mostu pro veřejnost zrušeno,“ dodala Mastná.