Na trase D35 kolem Litomyšle začne za tři týdny záchranný archeologický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic zahájí na přelomu února a března na budoucím úseku dálnice D35 Litomyšl – Janov záchranný archeologický výzkum. Událost je to o to významnější, že jde o nejrozporovanější úsek dálnice D35 v Pardubickém kraji, o který se léta vedly spory a musela je vyřešit až dvě memoranda. Kvůli těmto průtahům je to zároveň úsek s největším zpožděním na celé trase mezi Hradcem Králové a Svitavami, bude z nich zprovozněn až jako poslední v roce 2027.

Nová vizualizace dálnice D35 Litomyšl - Janov po 1. memorandu (úprava trasy u Kornic) | Video: ŘSD