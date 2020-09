Odběrová místa na covid-19 v Pardubickém kraji jsou zahlcená. „Čekali jsme ve frontě hodinu, i když jsme byli objednaní. Lidi stáli až k silnici. Někdo v hloučkách, takže jestli covid nemáte, ve frontě ho rozhodně snadno dostanete,“ řekla Zuzana z Litomyšlska, která šla na testy se synem, jenž hraje hokej. Na frontu si stěžovali i další lidé, kteří se registrovali na odběry. „V pondělí registrační systém selhal. Takže další zdržení,“ uvedl Pavel ze Svitav.

Přesčasy na testy

Zvýšený zájem o testování na koronavirus potvrdilo i vedení nemocnice. „V tuto chvíli je kapacita jednoho testovacího místa Nemocnice Pardubického kraje třicet osob za hodinu. V Litomyšli naprosto běžně překračujeme provozní dobu o hodinu až dvě, protože v případě, že je pacient indikován lékařem nebo hygienikem a není registrován, neodmítneme ho. Poslední dobou je zcela běžné, že odebereme přes 200 pacientů za den,“ řekla Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

Na testy se také čeká několik dní, včera odpoledne systém nabídl nejbližší termín na neděli 13. září do Pardubic, do Litomyšle až na středu 16. září. Podle Semrádové nejsou lidé ochotni zajet na test do vzdálenějšího odběrového místa. Pardubice přitom začínají testovat i o víkendu. „Další problém, který se často vyskytuje, je paralelní registrace na více odběrových míst. Není neobvyklé, že se jeden pacient hlásí na všechna tři odběrová místa, tedy do Pardubické a Litomyšlské nemocnice a do Medily v Pardubicích. Pokud jeden pacient zabere tři registrační místa, sníží se volné kapacity pro ostatní,“ uvedla Semrádová.

O kapacitě odběrového místa budou s vedením nemocnice brzy jednat i radní Litomyšle. „Litomyšlská nemocnice na začátku září navýšila kapacitu odběrového místa na covid-19, i přes usilovnou práci zaměstnanců jsou v areálu fronty. Litomyšlská a Pardubická nemocnice jsou dvě místa v kraji, kde se testování provádí. Oslovíme představitele nemocnice, aby odběrová místa byla také v dalších částech kraje, a tím se odlehčilo místní nemocnici,“ podotkl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Laboratoře zatím stíhají vyhodnocovat odběry a lidé mají výsledky do druhého dne. Pokud jsou negativní, posílá jim laboratorní systém textovou zprávu ve chvíli, kdy se výsledek zapíše.

Zrušené akce

Největší ohnisko nákazy covid-19 ve svitavském okrese je momentálně na Litomyšlsku. I proto včera ráno zasedala bezpečnostní rada města. Představitelé radnice rozhodli o zrušení městem pořádaných vnitřních akcí na následující týdny. „Ruší se mimo jiné slavnostní předávání cen města a ArchiMyšl, protože vnitřní akce jsou podle odborníků na rozdíl od venkovních rizikovější na přenos kapének,“ dodal mluvčí města Michele Vojáček. Preventivní rušení se týká pouze vnitřních akcí pořádaných městem. Nejde o žádné nařízení hygieny pro všechny organizátory. K rušení vnitřních akcí nad 20 osob pravděpodobně brzy přistoupí také Pardubický kraj.