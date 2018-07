Na Svojanově zažijí výletníci festival, řemeslo i mučení

Obchod - Obchod Obchodní referent 25 000 Kč

Obchodní referenti Konzultant/ka prodejny T-Mobile. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Máte rádi pocit, když se vaši zákazníci usmívají kvůli vám? Když každá soutěž končí vaší výhrou? Tak do toho pojďte s námi. Hledáme totiž někoho kdo má rád život v pohybu a jeho největší radostí je pocit, že ty zelená čísla ve vašich výsledcích nejsou náhoda, ale vaše práce, , NÁPLŇ PRÁCE: vaším úkolem bude, aby zákazníci svěřené prodejny dostávali tu nejlepší péči a vždy se cítili jako "doma", stanete se součástí týmu, který se rád usmívá a posouvá své hranice a vaším úkolem bude dobře zapadnout, mimo to budete i motivovat a rozvíjet sebe sama spolu se svým vedoucím, vaše slovo bude mít skutečnou váhu a všechny podněty pro zkvalitnění prostředí a podmínek budeme považovat za důležité, POŽADAVKY: baví vás soutěžit a neustále se posouvat, máte obchodního ducha a baví vás prodej, ve vypjatých situacích umíte zachovat chladnou hlavu, každý den se chcete učit něco nového, NABÍZÍME: za váš platový výměr se rozhodně nebudete moci stydět, budete pracovat v příjemném pracovním prostředí v přátelské společnosti, čeká na vás spousta soutěží, máme rádi, když se u nás naši zaměstnanci cítí dobře, proto máme spoustu benefitů, KONTAKT: telefonicky, e-mailem, , Oslovila vás naše nabídka? Pokud ano, rádi vás poznáme i my. Pečlivě si přečteme váš životopis a průvodní dopis. Každou žádost vyhodnotíme a do tří dnů odpovíme.. Pracoviště: Ing. jan jílek - litomyšl, Smetanovo náměstí, č.p. 93, 570 01 Litomyšl. Informace: Vojtěch Rataj, +420 603 427 098.