Páteční večerní bouřka už za sebou nezanechala takovou spoušť jako čtvrteční, přesto se ani tentokrát hasiči nezastavili. Nejhorší byla situace na Svitavsku, kde měli hasiči 29 výjezdů, převážně k popadaným stromům a větvím a zatopeným domům. Podívejte se ve fotkách. Chcete se podělit i o vlastní snímky nebo zkušenosti s řáděním včerejšího živlu? Napište do komentářů na našem facebooku.

"Od páteční 14. hodiny do 22. hodiny se přes území Pardubického kraje pomalu přesouvalo deštivé počasí s bouřkami. Postupně se pohybovalo od jihu na severovýchod, zanechávajíc za sebou popadané stromy a větve na silnicích, železničních tratích i domech. Velké srážky zaplavily ulice, dvory a objekty," uvedla mluvčí krajských záchranářů Vendula Horáková.

Páteční večerní bouřka už za sebou nezanechala takovou spoušť jako čtvrteční, která se silným krupobitím vyřádila hlavně na Vysokomýtsku - o ní více ZDE.

Nejvíce práce přinesly bouřky hasičům bouřky na Svitavsko, kde museli hasiči zasahovat u dvaceti devíti událostí, při nichž překážely stromy nebo větve.

A mnohde museli čerpat vodu. Podívejte se ve fotkách.

"Naopak nejméně práce měli hasiči v okrese Chrudim, kde vyjížděli ke dvěma událostem. Následoval okres Pardubice, kde řešili čtyři pády stromů a ve třech případech čerpali vodu. V okrese Ústí nad Orlicí se na dvanácti místech odstraňovaly překážející stromy nebo větve," dodala Horáková.

Někde napršelo večer až kolem 20 milimetrů srážek, například v Ústí nad Orlicí, Nedvězím nebo Červené Vodě - více přehled ZDE. Situace v Pardubickém kraji však nebyla tak závažná jako v sousedním hradeckém, kde po průtrži skončila pod vodou příměstská část Hradce Králové i dálniční křižovatka. V noci se krátce rozvodnila i Divoká Orlice.

Dnešek by měl být klidnější co se týče bouřek, meteorologové však vydali výstrahu před silným deštěm, nejvíc se týká severojižního pásu prostředkem Česka, tedy včetně celých východních Čech. Měl by přijít večer. Více ZDE.

