„Hlavním cílem projektu je podpora domácích producentů lokálních potravin a také usnadnění práce s výběrem kvalitních výrobků zákazníkům. Výrobek označený tímto logem dosahuje vysoké kvality,“ uvedla mluvčí Svitav Kateřina Kotasová. V současné době mohou lidé vybírat z celkem 419 oceněných produktů od 321 výrobců.

Pojízdná prodejna Regionálních potravin dorazí ve středu na farmářské trhy do Svitav. Na náměstí bude stát od 8 do 16 hodin. Na oblíbené produkty od lokálních prodejců se mohou Svitaváci těšit každou středu až do podzimu.