Na sto dvanáctku volá v kraji stále více lidí

Letohrad – Tradiční zimní hry plné recese se v sobotu odehrály v dětském táboře v Ráji. Hostitelé z Letohradu-Kunčic si připravili pro dvacet družstev netradiční sportovní disciplíny. „Začala olympiáda a jsme rádi, že v ten samý čas jsme mohli uspořádat dvaapadesátý ročník našich her. Olympiáda se do nich samozřejmě promítla,“ uvedl Tomáš Stejskal, který je moderátorem a generálním ředitelem her.