Na rozpočtu Poličky se odráží dobrá ekonomická situace

Polička – Investice do bydlení, opravy historického centra nebo rekonstrukce čistírny odpadních vod. To vše je v návrhu rozpočtu Poličky na letošní rok, který budou zastupitelé schvalovat na svém zasedání 22. února.

Polička pamatuje ve svém rozpočtu i na opravu památek. V letošním roce dokončí opravu morového sloupu na náměstí.Foto: Tereza Kučerová

Radnice chce letos hospodařit s částkou 385 milionů korun, což je suma o 60 milionů vyšší než v loňském roce. Na investiční akce je připraveno 143 milionů. O 23 více než loni. „Navýšení sumy je dáno nejen dobrou ekonomickou situací, ale také tím, že se nepodařilo dokončit některé projekty v roce 2017,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů.



Městu zbývá dokončit bytové domy na ulici Bezručova. Jedná se o 48 bytů za 58 milionů korun. Dále by mělo být doinvestováno 14 milionů korun do inženýrských sítí na pozemcích určených pro výstavbu domů. O ty je obrovský zájem, z celkového počtu 84 je jich 66 prodáno a 12 zamluveno. Lidi přilákala nízká cena pozemků a lukrativní lokalita. Zájem vedení města překvapil. „Původně jsem si myslel, že pozemky vydrží na deset let, ale během čtyř je to rozebrané. Máme však vytipované další lokality a souběžně pracujeme na další výstavbě podle územního plánu rodinných domů,“ popsal starosta.



Jednou z největších investic je rekonstrukce čistírny odpadních vod, která započne letos. Utraceno bude 20 milionů korun z celkových 42. Dokončena má být v příštím roce.



Na programu je také generální oprava domu na ulici 9. května, kde vznikne šest malometrážních bytů za 9 milionů korun. Zde město čerpá dotaci ve výši pětaosmdesát procent. „Těším se na opravu základní umělecké školy za 7 milionů. Předmětem oprav je vzduchotechnika a venkovní izolace. Letos bude dokončeno i zaizolování budovy městského úřadu za 6 milionů,“ dodal Martinů. I v případě základní umělecké školy čerpá město dotaci, ale většinu akcí platí ze svého.



V Poličce pokračují i v systematických opravách historického jádra, které za uplynulých deset let spolykaly desítky milionů korun. Letos se proměny dočká ulice Šafova. Do dvou let by tak mělo být celé centrum opravené. Týká se to nejen povrchů, ale i sítí.



Peníze půjdou i do památek. Do pravidelných oprav hradeb v Poličce investují dva miliony korun a dokončí opravu morového sloupu za milion. Čtyři miliony také míří na hrad Svojanov.