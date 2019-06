Na rozhlednu Terezku v mikroregionu Toulovcovy Maštale se dostanou v létě i hendikepovaní turisté.

U rozhledny Terezka bude jezdit přes léto výtah | Foto: Archiv

Díky projektu Na Terezku bez bariér mohou postižení využít výtah a vychutnat si výhled do krajiny z 25 metrů. Výtah bude v provozu od 1. července do 1. září, a to denně od 10 do 17 hodin.