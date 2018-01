Na prestižních výstavách jsou i obrazy z Poličky

Polička – Národní památkový ústav a Národní galerie v Praze pořádají výstavy Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty a Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, kde jsou mimo jiné zastoupeny i obrazy z obrazárny poličského muzea.

CHLOUBA poličské obrazárny zamířila do Prahy.Foto: archiv muzea

„Obrazy jsou vysoce ceněné. Snad kromě obrazárny Lobkowiczů u nás není srovnatelných kolekcí, jakou je galerie tří renesančních generací rodu Hohenemsů v Poličce. Na portrétech poutají pozornost mimo jiné i luxusní šperky,“ řekl historik poličského muzea David Junek.



Výstava představuje výběr z dochovaných renesančních portrétů ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. Medailonky věnované slavným rodům přibližují osobnosti české a moravské aristokracie doby renesance a jejich životní příběhy.



Kromě obrazů jsou k vidění i další předměty vztahující se k tématu výstavy. Za zmínku stojí například i velmi ceněné šperky. Tato výstava je ve Šternberském paláci až do 28. února.



Až do 5. března je otevřená výstava ve Valdštejnské jízdárně věnovaná arcivévodovi Ferdinandu Tyrolskému. „Ten je známý jako mecenáš umění a budovatel pražského letohrádku Hvězda. Méně známé je, že do jeho služeb přešel od hrabat z Hohenemsu nizozemský malíř Anthoni Bays. Je autorem obrazu Zahradní hostina Hohenemsů. Obraz, považovaný za největší renesanční skupinový portrét mimo italské území, o šířce 5,5 metrů s vyobrazením 54 postav, byl rovněž zapůjčen do Prahy,“ sdělil Junek.



Zajímavostí je, že k poličskému obrazu Zahradní hostina Hohenemsů se dochovala rozměrná přípravná kresba, která byla nedávno dražena v New Yorku.