Moravská Třebová – Zastupitelé Moravské Třebové zvedli v pondělí ruce pro změnu plánu. V lokalitě pro byty zřejmě vznikne Tesco.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zastupitelé města na pondělním zasedání nepřímo povolili stavbu supermarketu v jihozápadní části města. Přitom právě tady měla být jen bytová výstavba. Ačkoliv byli někteří zastupitelé proti, změnu nakonec odsouhlasili.

V roce 2009 byli zastupitelé Moravské Třebové proti. Teď ale město začne pracovat na změně územního plánu. Klíčový dokument totiž zatím v lokalitě povoluje stavět jen byty, nikoliv obchodní centra. „Schválili jsme proces ke změně územního plánu, což potrvá půl roku až rok. Poté to opět musí schválit zastupitelé,“ sdělil starosta Miloš Izák.

Domnívá se, že obchodní centrum Tesco na kraji města u ulice Svitavská bude vyhovovat i lidem z okolních obcí. Středisko doplní zatím skromnou nabídku obchodních řetězců v Třebové. Navíc město získá nemalé peníze z prodeje pozemků.

Bývalý starosta Moravské Třebové Oldřich Vlk se snažil zastupitele přesvědčit, aby pro návrh nehlasovali. Ulicí kvůli supermarketu projede denně podle jeho výpočtů o devět set až dvanáct set více aut. Konstatoval, že jedna společnost nabízí za pozemky osm set korun za metr čtvereční, tržní cena pro staveniště supermarketu je osmnáct set korun. Výdělek za pozemky nechce Miloš Izák zatím komentovat.

Starosta Miloš Izák zatím nechce blíže sdělit, kolik peněz případný prodej pozemku městu přinese. Místostarosta Václav Mačát však hovoří o úspoře milionů. „Nabízí nám také peníze na vybudování inženýrských sítí v této lokalitě. To by nám ušetřilo několik milionů korun,“ sdělil před časem místostarosta Václav Mačát. Sítě jsou totiž důležité i pro plánovanou stavbu rodinných domů. „Máme zpracovanou studii a z hlediska inženýrských sítí bude projekt poměrně náročný. Pokud bychom odsouhlasili výstavbu obchodního centra, sítě by se výrazně zlevnily. A to je v době, kdy bojujeme o každou korunu, pro Moravskou Třebovou velmi zajímavé,“ vysvětlil Mačát.

Proti výstavbě supermarketu na jihozápadě města se postavilo několik zastupitelů. Podle Josefa Jílka je další supermarket pro Moravskou Třebovou zbytečný. „Je mi líto každého metru orné půdy, který přijde vniveč,“ řekl Miloš Beyer. Proti supermarketu u ulice Svitavská je i zastupitel Josef Odehnal. Raději by supermarket viděl v areálu bývalé textilky Hedvy nebo u pily. Pavlína Baslerová se domnívá, že město uvnitř umírá, když zůstávají nevyužité parcely a staré areály.

Bývalý starosta Josef Ošťádal není proti supermarketu, ale navrhuje, aby se vyřešila doprava na celé Svitavské ulici, kde výrazně přibude automobilů.

Oldřich Vlk, který má projekt na starosti, se také domnívá, že mnohem výhodnější by bylo postavit obchodní centrum v areálu textilky Hedva u vlakového nádraží. Lokalitu považuje za mnohem lepší, protože je blíže centru města a v těsné blízkosti společensko-sportovního centra. Obchodní komplex má perspektivu do budoucna, až vznikne rychlostní komunikace R35. Navíc průmyslové objekty podle Vlka už nikdo jiný nevyužije. „Je to zbořeniště, které nikdo jiný neopraví,“ uvedl Oldřich Vlk.

Starosta Miloš Izák tvrdí, že o areál není zájem. „Od února mají na první etapu vydané územní rozhodnutí. Kdyby sebou hodili, už mohli stavět, ale asi nikoho nesehnali,“ konstatoval starosta Izák. Ačkoliv někteří zastupitelé se změnou územního plánu nesouhlasili, nakonec většina zvedla ruku pro. Schválili změnu tak, aby mohlo město pozemky prodat v lokalitě, která byla dříve určená jen pro bydlení.

(ik, ap, čtk)