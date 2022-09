Padne výstřel. Aport! Ohař jedním skokem skočí do rybníku a během chvilky vyběhne z vody s ulovenou kachnou. Voda byla jednou z disciplín, které plnili myslivci se svými ohaři. Nultým ročníkem memoriálu tak vzpomínali na Miroslava Matějku, který byl jedním z nejlepších českých kynologů. Zemřel před dvěma lety. „Miroslav Matějka byl dlouholetý předseda mysliveckého spolku Svitavy, vedl ho 30 let. Byl to významný kynolog v regionu i v celé republice. Rozhodli jsme se, že na jeho počest uděláme memoriál,“ uvedl Jaroslav Král, předseda Okresního mysliveckého spolku Svitavy.

Miroslav Matějka získal v roce 2010 Čestný myslivecký řád a později také čestné členství v Českomoravské myslivecké jednotě. Byl rovněž držitelem Medaile sekce kontinentálních ohařů. Prvního ohaře mu otec koupil, když mu bylo šestnáct let. Za téměř půl století vycvičil desítky loveckých psů. Právě proto se v Bohuňovicích sešli chovatelé ohařů.

Mladých je dost

Mezi šestnácti myslivci nechyběly ani ženy. Poprvé na zkoušky přijela Jana Selicharová z Radiměře, která minulý rok úspěšné složila myslivecké zkoušky. „Máme to v rodině a u mě je to hlavně láska k přírodě. Tatínek je myslivec, byl i revírník, takže jsem byla odmalička v lese,“ řekla Jana Selicharová. Do Bohuňovic přijela se svojí fenkou maďarského ohaře krátkosrstého Almou. „Je to poměrně náročné plemeno, co se týká vyžití. Každý den jsme tak dvě hodiny venku, potřebuje pohyb. Trénink na zkoušky je náročný časově i finančně,“ dodala mladá žena.

Zdroj: Iveta Nádvorníková

Na nedostatek mladých lidí ve svých řadách si myslivci na Svitavsku rozhodně nemohou stěžovat. Každý rok přijímají zhruba patnáct lidí, někdy i více. „Přibývá také žen. Ty se hlásí hlavně kvůli psům. Dnes je trend mít velkého psa a když ho mají, tak se snaží, aby měl zkoušky,“ podotkl Jaromír Chaloupka, jednatel Okresního mysliveckého spolku Svitavy.

Myslivci věří, že o víkendu založili novou tradici a Memoriál Miroslava Matějky se uskuteční i příští rok.