/FOTO, VIDEO/ Kolony, horko a objížďky. V Litomyšli začala kompletní rekonstrukce průtahu I/35 od světelné křižovatky na výjezd směrem na Svitavy. Řidiči se musí obrnit až do září trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic však tentokrát ve výběrovém řízení nehrálo jen na cenu, ale hlavně o čas. Takže makat se bude i v noci. Oprava má trvat 54 dní a vyjde na 31 milionů korun.

Oprava průtahu Litomyšlí potrvá do září. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Na vyfrézovaném úseku pětatřicítky v Litomyšli pracují do časného rána dělníci, pozdě odpoledne už mají ostrého letního slunce dost. Práce se však nezastavily ani v rekordních víkendových teplotách.

Vše o opravě průtahu Litomyšlí najdete ZDE

„Trvali jsme na tom, aby se zhotovitel postaral o lidi, aby měli dostatek pití a nebyli trvale na slunci. Využili jsme horký víkend, abychom velkou část prací, které by jinak komplikovaly provoz, stihli v době, kdy městem jezdí méně aut,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

"Efektivní pracovní doba je od 7 do 18 hodin, ale budou výjimky. Počítáme s tím, že na jednom nebo dvou úsecích budeme na křižovatkách pokládat asfaltové vrstvy přes noc."

Celková oprava pětatřicítky od světelné křižovatky směrem na Svitavy přichází po 25 letech, dosud tady silničáři řešili každý rok jen výmoly a nejhorší díry. "Je to peklo, ráno jsem stál v koloně skoro od Janova. Ale konečně ta silnice snad bude bez děr, vždycky po zimě to byl horor," říká šofér Pavel Hrubý.

Psali jsme již:

Řidiče čeká na průtahu Litomyšlí od soboty devět týdnů kolon a zdržení

Průtah Litomyšlí patří k nejvíce vytíženým silnicím první třídy v Česku, supluje totiž chybějící část dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí. Poslední sčítání ukázalo, že městem projede denně okolo 21 tisíc aut, v pátek nebo neděli odpoledne ještě více. Silnice tak jasně potřebuje zásadní rekonstrukci minimálně na další dvě desítky let.

Na křižovatkách počítá Skanska s použitím speciálního zátěžového asfaltu. „Vyfrézujeme 19 centimetrů a zátěžový je speciální podkladní vrstva, která má lepší vlastnosti než klasické, které se využívají na komunikacích. Laicky řečeno je to prevence vzniku 'rolet' na křižovatkách, kde jsou brzdné plochy a jsou největší problémy při dojezdu kamionů. U křižovatek navíc uděláme drsnější červený povrch, který zamezí smyku,“ vysvětluje stavbyvedoucí firmy Skanska Luboš Jiskra.

„Oprava se zaměří na povrch, a to nejen obrusnou vrstvu asfaltových směsí, kterou vnímají řidiči, ale navíc pracujeme s dvěma vrstvami pod tím. Projíždí tady těžká doprava, komunikace musí zvládnout tisíce tun. Zároveň opravíme kanalizaci, odvodnění vozovky je totiž první podmínka bezpečného provozu,“ přibližuje postup Rýdl.

Oprava průtahu Litomyšlí potrvá do září.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

V současné době je na celém úseku dlouhém asi 1,4 kilometru vyfrézováno. Nejdříve dělníci udělají po polovinách rovné úseky, pak přijdou na řadu tři křižovatky.

„Organizačně to máme připravené, abychom dělali všechny křižovatky najednou a ne postupně. Jakmile vstoupíme s technikou do křižovatek, tak bude hrozit kolaps a vážné zdržení dopravy. Nechceme proto opakovat problematickou situaci třikrát,“ podotýká Rýdl.

I proto tentokrát Ředitelství silnic a dálnic ve výběrovém řízení nešlo jenom podle ceny, ale zohlednili i nabídku, kdo opravu udělá nejrychleji. „Oproti původnímu harmonogramu, který počítal se 100 dny, společnost Skanska nabídla 54 dní a ekonomickou cenu 31 milionů korun,“ doplňuje Rýdl.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková

Firma Skanska tak pojede sedm dní v týdnu od rána až do večera. „Efektivní pracovní doba je od 7 do 18 hodin, ale budou výjimky. Počítáme s tím, že na jednom nebo dvou úsecích budeme na křižovatkách pokládat asfaltové vrstvy přes noc. Samozřejmě s příslušnými povoleními,“ říká za společnost Skanska vedoucí vnějších vztahů Ondřej Šuch.

Práce ve městě však s sebou nesou i omezení a přísné podmínky. „Jsme v intravilánu města, kde máme striktní podmínky ohledně hluku technologií. Máme od hygieny stanoveno, v jaké době a jaké hlučnosti můžeme pracovat. Pokud by se řidiči rozčilovali, že neděláme v noci, tak některé technologie jako frézování nebo pokládka asfaltu a válcování dělají hluk,“ upozorňuje Rýdl.

Místní řidiči uvítají také informace radnice - ZDE

Firma nasadila v Litomyšli množství techniky a má tu i specialisty na asfaltové povrchy. „Jedeme od rána do večera, abychom maximálně využili čas a minimalizovali objížďky a uzavírky. Tato etapa je nejnáročnější pro řidiče, protože vyžaduje částečnou objízdnou trasu. Zhruba v polovině srpna se ale přehoupneme do další etapy, kdy už bude plnohodnotný provoz 1+1 v každém směru,“ slibuje Šuch.

Při opravě pětatřicítky využije Skanska směsi z obaloven v Poličce a Pardubicích. „Využijeme částečně také vytěžený materiál, ale klasickou recyklaci ne. Ta by nezajistila kvalitní asfalt pro tak náročný provoz, jaký je tady v Litomyšli,“ podotýká Šuch.

Na křižovatkách počítá Skanska s použitím speciálního zátěžového asfaltu. „Vyfrézujeme 19 centimetrů a zátěžový je speciální podkladní vrstva, která má lepší vlastnosti než klasické, které se využívají na komunikacích. Laicky řečeno je to prevence vzniku 'rolet' na křižovatkách, kde jsou brzdné plochy a jsou největší problémy při dojezdu kamionů. U křižovatek navíc uděláme drsnější červený povrch, který zamezí smyku,“ vysvětluje stavbyvedoucí firmy Skanska Luboš Jiskra.

Oprava průtahu Litomyšlí měla začít už na jaře, ale nabrala zhruba dvouměsíční zpoždění. „Jednak jsme se do náročného projektu nechtěli vrhat rychle a druhým faktorem, který oddálil termín zahájení, byl festival Smetanova Litomyšl. Chtěli jsme nechat Litomyšl volnou pro festival,“ dodává Rýdl. Kompletní oprava má být hotová do 9. září.

Objížďky kvůli opravě průtahu LitomyšlíZdroj: ŘSD

Po celou dobu rekonstrukce silnici I/35 bude doprava ve směru na Vysoké Mýto vedena v jednom jízdním pruhu. Ve směru na Svitavy bude po dobu prací na úseku mezi světelnou křižovatkou a průmyslovou zónou doprava rozdělena. Vozidla do 10 tun a vozidla nad 10 tun obsluhující průmyslovou zónu projedou ulicí Trstěnická a průmyslovou zónou. Tranzitní vozidla nad 10 tun musí ze světelné křižovatky pokračovat přes Poličku. Jakmile se práce překlopí do druhé etapy, vrátí se veškerá silniční doprava směrem na Svitavy opět zpátky na průtah městem I/35, a to pro všechny typy vozidel včetně těch nad 10 tun.