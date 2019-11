Stovky lidí se sešly v neděli navečer na zámeckém návrší v Litomyšli na happeningu, při němž bylo odhaleno náměstí Václava Havla. Sdružení Generace 89, do něhož patří i současný starosta Daniel Brýdl, se k odkazu Václava Havla hlásí několik let a o pojmenování části zámeckého návrší usiluje roky. Návrh schválili letos v září zastupitelé města.

Rozhodnutí vyvolalo v Litomyšli i vlnu nevole a petici, kterou podepsalo 140 lidí. Zastupitelé se jí budou zabývat na prosincovém jednání.

Od recese k náměstí

„Před pár lety jsme tady začali recesisticky dávat cedulky se jménem Václava Havla, protože se nám prostor, který na návrší vznikl, zdál ideální pro náměstí. Vnímám kritiku, že se náměstí mohlo jmenovat historicky. Máme v Litomyšli desítky osobností, ale nikdo to nenavrhl. Podle našeho názoru je jeden člověk, kterého jsme měli tu čest zažít a jenž si to opravdu zaslouží – dramatik, disident, první český prezident Václav Havel,“ konstatoval starosta Daniel Brýdl.

Náměstí Václava Havla se nachází mezi litomyšlským zámkem, Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a regionálním muzeem. Místo bylo vybráno záměrně, protože prezident Václav Havel na zámek pozval sedm středoevropských prezidentů a španělský královský pár. Ve sklepení zámku se nachází Srdce pro Václava Havla.

Za úpravou prostoru stojí architekt Josef Pleskot. „V roce 1540 tady bylo Horní náměstí na Olivetské hoře. Pak se na to zapomnělo. Toto není Jiráskova ulice, ale náměstí Václava Havla. Prezident Havel chtěl, aby vznikaly veřejné prostory tohoto typu, kde je možné slavit výročí měst a obcí. Teď je to přesně vidět, je to náměstí, které má čtyři průčelí, široký veřejný prostor, tedy fórum,“ podotkl Pleskot.

Medaile za samet

Ještě před odhalením náměstí předal hejtman Martin Netolický Medaili hejtmana Pardubického kraje emeritnímu starostovi Miroslavu Brýdlovi, který byl aktivní při sametové revoluci v Litomyšli. „Scházeli jsme se už před listopadem, někdy taky v sauně, nadávali jsme, domlouvali jsme se a pak přišel 17. listopad. Jsem rád, že se to podařilo. S Václavem Havlem jsem se znal osobně, posezení s ním a jeho myšlenky byly bezvadné a přátelské. Litomyšl měl rád, byl tady dvakrát,“ řekl na happeningu Miroslav Brýdl.

Litomyšl se náměstím Václava Havla veřejně hlásí k jeho odkazu a hodnotám, které zastával. Lokalita dosud neměla oficiální název, historicky je známá pod názvem Olivetská hora.