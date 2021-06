Očkovací semafor na stránkách kraje téměř celý zčervenal. Od 1. června funguje centrum v Poličce, další se otevřou v Králíkách, Lanškrouně a v Lázních Bohdaneč.

Podle dat ministerstva zdravotnictví lidé v Pardubickém kraji nejdéle na termín první dávky čekají ve Svitavách, kde naočkování všech registrovaných zabere zdravotníkům asi osm týdnů. Jen o týden méně budou nově registrovaní čekat v Rybitví a v Chrudimi. Od 4. června se spustí ještě registrace pro osoby ve věku 16 až 29 let. Do 15. června ministerstvo zdravotnictví ještě prodloužilo platnost kódu pro registraci chronicky nemocných. Kraj proto otevírá nová centra a zároveň chce do konce června navýšit očkovací kapacity těch stávajících.

Očkování a čísla



Rekordním dnem je pondělí 31. května, kdy se vyočkovalo 4 802 dávek, nejvíce za jeden den za celou dobu od začátku očkování.



V Pardubickém kraji bylo k 1. červnu vyočkováno necelých 228 tisíc dávek z toho přes 178 tisíc vakcín od společnosti Pfizer, 24 tisíc od Moderny, 23 vakcín od společnosti Astra Zeneca a 2500 dávek vakcíny Janssen.

„Ve spolupráci s Poličskou nemocnicí a městem jsme spustili další očkovací místo v Domě Jordán v Tyršově ulici v Poličce s kapacitou přesahující 100 očkovaných denně. Ve čtvrtek předpokládáme fyzické zahájení očkování v Králíkách a od příštího pondělí pak v Lázních Bohdaneč,“ řekl hejtman Martin Netolický. V Lanškrouně řeší ještě provozní detaily, reálně by tam zdravotníci mohli s očkováním začít v polovině června.

V Poličce usilovali o vlastní očkovací centrum už od začátku roku. „Trvalo to dlouho, od února jsme jednali s lékaři, abychom zajistili personál, pak zase nebyla očkovací látka. Z počtu registrovaných zájemců je ale vidět, že zájem o očkování stále je. Snad centrum přispěje k větší proočkovanosti a rychlejšímu návratu k normálnímu životu v Poličce,“ řekl místostarosta Poličky Pavel Štefka.

Mapa očkovacích center s údaji o jejich vytíženosti.Zdroj: Deník

Šanci na nejrychlejší očkování podle náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví mají právě ti, kteří se zaregistrují v nově vzniklých místech. „Rychlejší očkování první dávkou bude v nových centrech, protože ta stávající musí nyní polovinu své denní kapacity vyčlenit pouze na očkování druhou dávkou,“ řekla Michaela Matoušková. Proto tam, kde to bude možné, chce kraj navýšit kapacity.

„Postupně se nám v průběhu června podaří navýšit očkovací kapacity minimálně o 30 procent,“ dodala Matoušková. Ze stávajících center jsou nejkratší čekací lhůty v Seči, v Hlinsku a v České Třebové.