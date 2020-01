Poslední den roku 2019 skončila veřejná sbírka na obnovu sochy Plačící Anny a okolního prostranství na Křížovém vrchu v Moravské Třebové. Z celkové částky 95 704 korun poslali lidé více než polovinu peněz na transparentní účet města.

Na obnovu sochy Plačící Anny lidé dali přes 95 tisíc. | Foto: archiv města

„Křížový vrch je dominantou města. Lokalitu postupně upravujeme, aby pro návštěvníky představovala příjemné místo k odpočinku a volnočasovým aktivitám. Letos se navíc dočkáme obnovené sochy Plačící Anny, na kterou máme v rozpočtu vyhrazenou částku 200 tisíc korun,“ uvedl starosta Tomáš Kolkop. Město spustilo veřejnou sbírku v listopadu roku 2018 a každý se do ní mohl zapojit převodem na účet nebo hotovostí do zapečetěných kasiček. Kromě občanů a návštěvníků města se do sbírky zapojil i violoncellista a moravskotřebovský rodák Josef Klíč, který ve městě vystoupil na koncertu loni v prosinci.