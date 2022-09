„Cílem této služby je, aby byla co nejblíže těm, kteří ji potřebují,“ uvedl primář neurochirurgického oddělení Pardubické nemocnice Tomáš Brož. Pacienti, kteří do ordinací přicházejí, mají podle primáře skutečně závažné potíže a konzervativní léčba jim je zpravidla zcela odstranit nedokázala.

"Jde například o různé nádory, krvácení do mozku, onemocnění páteře a podobně,“ dodal Brož. Neurochirurgie se zabývá léčbou onemocnění, která postihují nervový systém, tedy mozek, periferní nervovou soustavu, páteř a míchu. „Na základě kompletní zdravotnické dokumentace v nich zvažujeme optimální způsob léčby neurochirurgických potíží. Pacientům pak vysvětlujeme jejich výhody i případná rizika,“ řekl Brož.

Na neurochirurgickou ambulanci je vždy třeba se předem objednat přímo v jednotlivých lokalitách.

LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE



Neurochirurgická ambulance Litomyšlské nemocnice je otevřena každý první pátek v měsíci. Objednávat se lze také každé pondělí od 8.00 do 14.00 hodin na telefonním čísle 466 012 919 nebo 466 012 918.



ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE



Neurochirurgická ambulance Orlickoústecké nemocnice je otevřena každou lichou středu v měsíci. Objednávat se lze na také každé pondělí a pátek od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin na telefonním čísle 465 710 425.



PARDUBICKÁ NEMOCNICE



Na neurochirurgickou ambulanci Pardubické nemocnice je možné se objednat také v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 8.00 do 14.00 hodin na telefonním čísle 466 012 919 nebo 466 012 918.



CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE



Neurochirurgická ambulance Chrudimské nemocnice je otevřena každou poslední středu v měsíci. Objednávat se lze také v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 8.00 do 17.00 hodin na telefonním čísle 469 653 420.