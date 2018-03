Na nádraží přistál vrtulník. Kvůli ženě, která vypadla ze 7. patra

Zákaznický servis - Zákaznický servis Pracovníci v zákaznických 18 000 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech Specialista/specialistka zákaznického servisu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Komunikace s lidmi je tvým potěšením? Zvládneš udělat maximum, aby byl zákazník spokojený? Přijď mezi nás a ukaž nám, že můžeš být posilou našeho týmu., , Jaká Tě čeká práce:, " Budeš přijímat a zpracovávat objednávky., " Komunikace se zákazníky a kolegy napříč celou společností bude tvojí každodenní činností., Co očekáváme:, " Máš vynikající komunikační schopnosti., " Nebojíš se zvednout telefon, když zazvoní., " Ovládáš práci na PC a MS Office., " Dokážeš pracovat samostatně a nebojíš se odpovědnosti za své činy., " Pokud máš znalosti programu Money S3, S5 - výhoda pro tebe., Na co se můžeš těšit:, " Zázemí úspěšné české společnosti., " Přátelskou partu kolegů, kteří dokáží nejen oslavit skvělé výsledky, ale také povzbudit a poradit, když se nedaří., " Budeš mít možnost vzdělávat se, jak v produktech, tak ve svých dovednostech., " Firemní akce, na které se dlouho vzpomíná., " Samozřejmostí je mobilní telefon s neomezeným tarifem., " PODPORU, sami víme, že každý začátek je těžký., Jdeš do toho s námi?, " Jestli tě pracovní pozice zaujala, pošli nám životopis a my tě budeme kontaktovat., , Výhody:, Stravenky, mobilní telefon s neomezeným tarifem, sodexo benefity. Pracoviště: Papera s.r.o., Hálkova, č.p. 2217, 568 02 Svitavy 2. Informace: Lenka Boštíková, .