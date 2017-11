Na moravskotřebovském zámku inovují expozice

Moravská Třebová – Město připravuje na příští rok změny v zámeckých expozicích. Inovací, kterou správa moravskotřebovského zámku v příštím roce chystá, má být reinstalace dvou komnat v expozici Poklady Moravské Třebové.

Na zámku inovují expozice.Foto: město Moravská Třebová

„Týká se to místnosti věnované cechům a vedlejší pánské ložnice. V zimní přestávce bude pánská ložnice přesunuta do místnosti věnované cechům. Z uvolněné místnosti vytvoříme jídelnu, která bude věnována stravování a stolování v renesanční době. Taková místnost má v zámecké trase své plné opodstatnění a dosud tu chybí,“ uvedl kastelán zámku Jindřich Kos.



Změny budou podle mluvčí města realizovány s minimem financí, využije se zámecký mobiliář. „Naší snahou je přiblížit okruh klasické zámecké expozici,“ dodává Pavlína Horáčková.



Moravskotřebovský zámek se v tomto ohledu potýká s dědictvím minulosti. Po druhé světové válce zely interiéry zámku, který dříve patřil Liechtensteinům, prázdnotou. Něco se sice zachovalo, ale vybudovat z těch několika, byť významných solitérů, klasickou prohlídkovou trasu, bylo obtížné.



Na současné podobě návštěvnického okruhu má velký podíl soukromý sběratel, který hoří nadšením pro někdejšího šlechtického majitele zámku Ladislava Velena ze Žerotína. Do zámeckých expozic zapůjčil kolem 150 předmětů. Část z nich město od sběratele odkoupilo. Podle kastelána by bylo žádoucí v příštích letech v odkupech pokračovat, aby zámecké interiéry, pokud by z jakéhokoliv důvodu zápůjčka skončila, nezůstaly bez vybavení.