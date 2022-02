Vyšetřování tragické nehody pokračuje. Jestli auto řídil opilý mladík, který byl venku a u kterého policie potvrdila pozitivní test nejen na alkohol, ale i na drogu amfetamin, není jasné. „Čekáme na provedení soudních pitev obětí, na znalecké posudky z různých oborů. Posuzovat se bude také technický stav vozidla a prověřovat budeme i samotný nehodový děj. Vyšetřovatel musí důsledně zhodnotit všechny zjištěné důkazy, proto nebudeme v tuto chvíli k nehodě poskytovat žádné bližší informace,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie prozatím nechce ani říci, zda už vyslechli mladíka, kterého záchranáři se středně těžkým zraněním odvezli do nemocnice v Hradci Králové. Jasněji by mohlo být za dva týdny.

K tragické nehodě došlo v sobotu ráno u vlakového nádraží v Litomyšli. Osobní auto Škoda Fabia tady narazilo čelně do stromu. Vozidlo začalo po nárazu hořet a v něm zemřely tři osoby. „V blízkosti vozidla se nacházela čtvrtá osoba, a to 27letý muž. Zda se jedná o řidiče nebo spolujedoucího je předmětem dalšího vyšetřování. Muž byl zraněn, kolegové u něj na místě provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní a to 1,8 promile. Pozitivní byl i orientační test na návykové látky a to na látku amfetamin,“ uvedla Janovská. Policisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. V autě zahynuly dvě dívky ve věku 22 a 23 let a osmnáctiletý chlapec.

V Pardubickém kraji se jedná o nejtragičtější nehodu za posledních několik let.