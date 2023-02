A velmi ho to baví. Jeho úlovky jsou mnohdy kapitální. „Třeba mléko kupuji jednou za měsíc vždy, když cena klesne pod sedmnáct korun za litr. Běžně stojí pětadvacet korun a já si tudíž nakoupím karton a mám zásobu,“ říká Milan.

Vzhledem k vysokým cenám potravin řada lidí využívá slevové akce. Podle průzkumu tištěné akční letáky čte alespoň občas 72 procent těch, kteří jsou spoluzodpovědní za nákup potravin pro domácnost. "Těším se na letáky, ušetřím dost peněz," přiznává senior z Chrudimska. "Mají ale vadu: špatně hoří."

Supermarkety má nejblíž v Chrudimi, kam jezdí zpravidla ve čtvrtek, kdy začnou platit nové slevy.

„Když si v letácích zaškrtám vše, co chci koupit, nasednu do škodovky a navštívím všechny obchody. Po příjezdu domů si vezmu kalkulačku a do sešitu si napíšu všechny položky s běžnou a zlevněnou cenou. Divili byste se, kolik se dá ušetřit,“ pokračuje penzista.

Jeho žena Renata už si na jeho zvláštní zálibu zvykla a toleruje ji. „Nemá cenu mu říkat, ať si do svého sešitku také započte projetý benzin. Baví ho to, a to jsem ráda,“ konstatuje.

Přečtěte si, včetně srovnání akcí a infografiky:

Přehledné srovnání akčních cen: Drahota žene lidi ke slevám, i tak si připlatí

Milan pracoval jako elektrotechnik, a když si chtěl při cestě do práce koupit svačinu, vadily mu fronty koupěchtivých důchodců u dveří supermarketů před sedmou hodinou ráno. „Kobry 11, tak jsem jim říkal - podle německého seriálu. Jejich revírem je obchoďák, jejich tempo je vražedné. A vida, už je ze mne také kobra,“ směje se Milan.

Slevy ve vybraných supermarketech do 14. února:



Krkovice bez kosti 1 kg: Běžná cena 224,99 Kč, v akci 109,90 Kč



Mléko 1,5%: trvanlivé polotučné 1 l: Běžná cena 24,83 Kč, v akci 17,90 Kč



Máslo 250 g: Běžná cena 68,18 Kč, v akci 49,90 Kč



Pomeranče 1 kg: Běžná cena 42,40 Kč, v akci 19,90 Kč



Olej slunečnicový 1 l: Běžná cena: 69,90 Kč, v akci 44, 90 Kč



Rum Republica Exclusive Božkov 0,7 l: Běžná cena 414,55 Kč, v akci 299,00 Kč



Salám Vysočina 100 g: Běžná cena 22,90 Kč, v akci 15,90 Kč



Vejce M 30 ks: Běžná cena: 146,77 Kč, v akci 139,90 Kč



Pivo Pilsner Urquell 0.5 l: Běžná cena 32,15 Kč, v akci 23,90 Kč



Prací prášek Persil 52 dávek: Běžná cena 572,63 Kč, v akci 249,90 Kč



Při tomto nákupu v akci ušetřeno 648,20 Kč

Přirovnání se už zakotvilo v rodinných výrazech, takže po návratu domů z nákupu je běžné vyprávění o tom, kde bylo možné si pořádně „zakobřit“. „Tento týden mě potěšila cena kuřete, která se teď pohybuje okolo devadesáti korun za kilo. Musel jsem zajet až do Pardubic, protože tam stojí 58,90 koruny. Sice bych měl odečíst spotřebu auta, ale nemyslím na to. Žena dala osm kuřat do mrazáku a máme zase na čas vystaráno,“ zdůrazňuje penzista.

Většina populace v Čechách stále preferuje tištěnou podobu letáků obchodních domů.Zdroj: Deník

Letáky obchodních domů už jsou běžně na internetu, kde lze najít i srovnávače cen. Ale to Milana nebaví. Zůstal při starém, a když na stůl rozloží barevné listy a začne zaškrtávat, je šťastný. „Mají jedinou vadu - špatně hoří,“ podotýká s úsměvem.

Na potravinách se měsíčně dá ušetřit dost peněz, ale ještě větší úspora je v průmyslovém zboží, které většina supermarketů akčně nabízí zejména před Vánoci. Milanovy děti se tak mohou radovat z nových kávovarů, rychlovarných konvic, nářadí nebo kuchyňského náčiní. Ani těchto nákupů se Renata neúčastní. „Já do supermarketů nechodím vůbec, protože bych nakoupila mnohem víc věcí, které vlastně nepotřebuji. Oni to tam mají na zákazníky šikovně nastrčené - oranžové cedulky s označením výrazných slev doslova křičí, abych kupovala. A já mám sklony podlehnout,“ vysvětluje.

S jejími slovy souhlasí psycholožka Alena Prouzová. „Chceme mít víc a víc věcí, které koneckonců vůbec nepotřebujeme, a najednou se objeví možnost dostat se k nim ještě snadněji, se slevou. Mocná slova sleva či akce nám jasně říkají, že jen hlupák by nevyužil té úžasné možnosti pořídit si řadu věcí, bez kterých se lze jen těžko obejít. A čím víc toho máme, tím víc toho potřebujeme,“ vysvětluje kolotoč nakupování psycholožka Alena Prouzová.

Milan ale odmítá, že by jednal bezhlavě. Naopak je přesvědčen o tom, že má dopředu vše promyšlené. Protože má ve svém věku už několik chronických onemocnění včetně diabetu, už delší dobu sleduje složení potravinářských výrobků. Jde zejména o obsah masa v uzeninách, množství soli a hlavně cukru.

V září loňského roku udělala agentura Stem/Mark průzkum mezi lidmi, kteří jsou spoluzodpovědní za nákup potravin pro domácnost. Z výsledků vyplývá, že tištěné akční letáky čte alespoň občas 72 procent lidí, listují si jimi 4 z 5 příjemců a pravidelně podle nich nakupuje 30 procent Čechů.

Inflace vysává Čechům peněženky. Potraviny za jeden rok zdražily téměř o pětinu

„Spousta lidí si podle letáků vybírá prodejny, kam zajde nakoupit, nebo sestavuje nákupní seznamy. Jejich čtenost je z hlediska pravidelnosti vyšší u tištěných letáků než u online letáků, mobilních aplikací či jiných médií. Přestože žijeme v digitální době, stále existuje početná skupina lidí, která preferuje tištěný leták. Obchodníci by tuto skutečnost neměli opomíjet,“ říká Jaroslav Staněk, obchodní ředitel České distribuční.

Ta je součástí skupiny Vltava Labe Media a zároveň největším distributorem akčních a slevových letáků v České republice.