Fekálie, nebo hnojivo? Voda v rybníku Rosnička ve Svitavách každopádně nebude letos ke koupání. Odborníci počítají, že loňský incident s fekáliemi zhoršil kvalitu vody na několik let. Možná však nešlo o vyvezený fekální vůz, ale o pytle s hnojivem. Případ vyšetřuje policie.

Před čtyřmi lety v Rosničce uhynuly tuny ryb, město nasadilo do rybníku speciální bakterie a voda se zlepšila. Další šok přišel vloni. Do rybníku někdo vyvezl podle prvních informací fekálie. Možná ale bylo všechno úplně jinak.

„Spíše než vypuštěné fekálie to vypadá, že do rybníku někdo nasypal několik pytlů hnojiva NPK. Živiny jsou stále ve vodě a je jich hodně. Profesor Blahoslav Maršálek, který je předním českým odborníkem na sinice, se domnívá, že letos by sinice mohly přijít velmi brzy, možná už v květnu. Tím, že někdo do rybníku nasypal živiny, zhoršila se radikálně kvalita vody. To ovlivní kvalitu vody v Rosničce i na pět let,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.

Vedení města je přesvědčené, že šlo o jasný úmysl. Po pachateli pátrá od loňského srpna také policie.

„Neznámý pachatel tehdy zhruba od poloviny června do poloviny července vypustil do vody závadnou látku, což zapříčinilo ve vodě nadlimitní hodnoty chlorofylu, sinic a také výskyt bakterií E. coli. Ke škodě na majetku ani úhynu ryb nebo ptactva naštěstí nedošlo. Policisté v případu provedli šetření a i přes veškerou snahu se nepodařilo zjistit konkrétní osobu, která má znečištění rybníka na svědomí,“ sdělila policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Případ policie kvalifikovala jako přestupek podle vodního zákona. „Policisté vše oznámili příslušnému správnímu orgánu, což je v tomto případě odbor životního prostředí,“ doplnila Kopecká.

Město pokračuje v opatřeních, které Rosničce na míru sestavil Blahoslav Maršálek. Místní rybáři se navíc zaměřili na lov „bílé“ ryby, kam patří karas, parma nebo plotice. Tyto ryby totiž rytím v bahně víří jíly ze sedimentů do vody a ulehčují tak sinicím množení.

„Rybáři stahují malé ryby, potřebujeme je co nejvíce omezit. Jinak na Rosničce jedeme dál nastavená opatření, aplikujeme bakterie a v současné době dokončujeme nový plán hospodářství na rybníku. Poté uděláme měření mocnosti bahna na dně Rosničky,“ vysvětlil Šimek.

Lidé opatření za miliony na Rosničce kritizují a poukazují na další problémy. „Do rybníka přitékají živiny z Javorníku, který nemá čističku. Město není schopné změnit podmínky rybolovu,“ poukázal před časem Svitavák, který si přeje zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno ale zná. Podle místních byla Rosnička naposledy čistá v roce 2019, kdy došlo k hromadném úhynu ryb.

S odbahněním rybníku však město zatím nespěchá. Počítá s ním až v roce 2025, do té doby musí stihnout vyčištění přítoků od Javorníku a pramene řeky Svitavy.

„Za rybníkem jsou dvě větve, jedna vede k pramenům řeky Svitavy a druhá do Javorníku. Je potřeba udělat zmeandrování a úpravu toku, tůně. V létě chceme požádat o dotaci a příští rok úpravy udělat. Podobná je situace u Javorníku, kde Povodí Moravy letos vyčistí 300 metrů koryta. Státní pozemkový úřad prověří a vyprojektuje protipovodňová opatření. Poslední částí je vyřešení zmeandrování toku a přesun koryta do původních míst, kde bylo,“ doplnil Šimek. Veškeré úpravy nad Rosničkou musí být hotové dřív, než se bagry pustí do dna Rosničky.

Město i letos pokračuje v navržených opatřeních, využívá vodní rostliny, probiotické bakterie nebo provzdušňování vody v Rosničce. „S procesem končit nehodláme. Jsme nuceni dodržet kvalitu vody, aby nedošlo ke kyslíkovému kolapsu,“ podotkl starosta.