Patří k nejoblíbenějším akcím v prostorách památky. „Pořádáme jej každý rok. Letos k nám přijelo hodně řemeslníků, kteří představili svou práci, nabízeli své produkty, od výrobků ze dřeva, přes keramiku, bylinky, sýry a podobně," uvedl kastelán Miloš Dempír. A jaký by to byl jarmark, kdyby zde chyběl dobový program? Na hlavním nádvoří hradu bavil návštěvníky kejklíř, hudebníci, tanečnice i rozverní šermíři. Jejich vystoupení se střídala po oba víkendové dny. O památku je v letošním roce ze strany veřejnosti vysoký zájem. Podle kastelána je návštěvnost srovnatelná s letními měsíci. Návštěvníci, kteří sem jezdí, mohou vzít s sebou i své chlupaté mazlíčky a to je velké plus.