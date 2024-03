Hejtmanství plánuje zasklít otevřenou venkovní terasu, zateplit budovu, opravit střechu a provést další nutné úpravy. "Děláme to kvůli tomu, že chceme zaměstnancům zvýšit komfort stravování a investovat i do jejich pohodlí," uvedl Pardubický kraj v tiskové zprávě.

Litomyšlská nemocnice. Ilustrační foto | Foto: Pardubický kraj

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

Investice ve zdravotnictví se netýkají pouze nového přístrojového vybavení či zařízení pro pacienty. Některé projekty se dělají primárně kvůli zvýšení pohodlí zaměstnanců. To je případ chystaných úprav jídelny v Litomyšlské nemocnici, které začnou v příštích měsících.

Po rekonstrukci bude v jídelně nejenom více místa, ale dojde i ke zlepšení celkového technického stavu budovy. „Plánujeme zasklít otevřenou venkovní terasu, zateplit budovu, opravit střechu a provést další nutné úpravy. Děláme to kvůli tomu, že chceme zaměstnancům zvýšit komfort stravování a investovat i do jejich pohodlí. Na radě jsme v únoru schválili smlouvu s dodavatelem, staveniště předáme do konce května a do devíti měsíců by mělo být vše hotové,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Pardubický kraj při úpravách jídelny hodlá realizovat i opatření k úspoře energií, což je součástí jeho dlouhodobé koncepce. „Jelikož se bude na budově dělat poměrně dost úprav, rozhodli jsme se zainvestovat také do výměny vzduchotechniky. Celkové náklady na stavební úpravy jídelny jsou vyčísleny na téměř 16 milionů korun s daní. Těší mě, že do Litomyšlské nemocnice jsme od roku 2020 jako kraj společně s akciovou společností Nemocnice Pardubického kraje investovali přes 190 milionů korun. Peníze byly využity například na opravu interny, vybudování parkoviště a další nutné projekty,“ dodává náměstek hejtmana Roman Línek.

