Za posledních 12 let se na „Vendoláku“ stalo přes 90 nehod. Řada z nich měla tragické následky. Naposledy tu zemřel řidič osobního auta letos v dubnu. Úpravy čekají i dvě křižovatky, kde se odbočuje do vesnice.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tady instaluje prvky, které mají zvýšit bezpečnost na frekventované silnici první třídy. V místě přibudou svodidla a dopravní značení. Jedná se totiž o úsek častých tragických nehod. Starosta Vendolí Vladimír Buchta ale s úpravami nesouhlasí.

„Problém s haváriemi na křižovatkách to rozhodně nevyřeší. Jsou to vyhozené peníze. Nový asfalt se dává na silnici, která ještě není tak špatná, aby se musela měnit. Rozhodně ne po celém úseku,“ řekl starosta. Podle něho mohou situaci vyřešit jen odbočovací pruhy. Na ty ale podle ŘSD nejsou peníze. „Dokud tam nebudou odbočovací pruhy, tak nikdo nebude dodržovat předepsanou rychlost. A tak vznikají smrtelné nehody,“ dodal Buchta.

Objížďka čeká na řidiče jedoucí od Hlinska na Svitavy. Vozidla do šesti tun a autobusy veřejné linkové dopravy využijí objízdnou trasu přes Vendolí. Nákladní vozidla jsou směrována z Poličky na Litomyšl a poté přes Mikuleč a Kukle do Svitav. Opačný směr ze Svitav na Hlinsko jede po staveništi. Podle informací z ŘSD potrvá omezení do 31. října. Práce ale budou pokračovat i příští rok, a to od dubna do června. Zakázku za 50 milionů korun získala firma Skanska.

(rys)