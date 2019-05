V areálu hradu Svojanov se nachází kromě posezení a altánů i bylinková zahrada.

Pěstují tady byliny, které využívá hradní kuchyně. Na záhonech najdete meduňku a mátu do osvěžujících nápojů, salátovou ožanku nebo rukolu, libeček do polévky a do brambor, majoránku a dobromysl do gulášů i do polévek.