Na hrad Svojanov se ve čtvrtek vrátí kati

Svojanov – Netradiční prohlídky se na hradě uskuteční od čtvrtku do neděle.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/Květa Korbářová

Návštěvníci se vrátí do minulosti, a to do doby práva útrpného, kdy kati a mocní soudci téměř táhli za jeden provaz a kdy mučení bylo legálním způsobem vyslýchání.

S letohradským spolkem Honorata ožije hradní mučírna od čtvrtku 26. 7. až do neděle 29. 7. Hrad Svojanov je otevřený každý den od 9 do 18 hodin.

(ik)